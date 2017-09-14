Babamızdan hayat hakkında öğreneceğimiz 7 çok güçlü bilgi

Pes etme!

Gelişen ve sürekli kendini yenileyen dünyada, “çook eskiden…” beridir tüm zorluklara katlanarak “şu an” a yetişen babamızın hayat hakkında bıkmadan verdiği öğütlerin ilki şudur: Pes etme!





Dik dur!

Hayat hep zor ve yorucu olacak, sırtına her zaman yükler binecek. Okulda, işte ve bir aile olduğunda bile… Başkalarına muhtaç olmadan dik durabilmek hayattaki en büyük mesele babalar için… Kimseye eğmedikleri boynu hayata karşı da eğme diyorlar. Ne mantıklı, ne güzel diyorlar…

Kimsenin hakkını yeme!

Birini ezerek bir yerlere gelemeyeceğimizi öğreten yüreği güzel insanlar… “Ne olursa olsun, hayat ne zorluğu karşına çıkarırsa çıkarsın, kimsenin hakkını yeme!” Der görmüş geçirmiş babalarımız…

“Ben oldum!” Deme!

Kaç yaşında olursan ol ben her şeyi biliyorum, ben tamamım demememiz gerektiğini öğretirler… Bilirler çünkü; o kadar çok bilinmedik şey var ki, yapılan öyle çok yanlış var ki hiç bir zaman tamam olamayacağız. Bizim koca çınar dediğimiz babalar kendilerine ben oldum demiyorlarken biz nasıl diyelim?

Başkalarının hayatıyla kıyaslama yapma!

“Sahip olduğum hayat benim hayatım, bu hayata sahip olmak için birçok zorluktan geçtim, yaşadığım şeyler beni güçlendirdi ve deneyimlerimin sonunda şu an sahip olduğum akla, yaşa, yaşama sahip oldum.” gibi bir sürü laf duyduk babalarımızdan. Başkalarının hayatını nasıl kazandığını bilemezsin, neler ile bu zamana geldi bilemezsin dediler belki de… Çıkarılması gereken sonuç ise kimsenin hayatını kendi hayatınla kıyaslama, her deneyim kişi için önemlidir.

Her zaman sorumluluklarını bil!

Sorumluluklarını bilen insan; görevlerinin bilincinde olan, işlerini aksatmayan, herhangi bir hata yaptığında başkalarını mesul tutmayan, yanlışını bilen insandır. Şikayet etme, şu an yerine getirdiğin sorumlulukların ilerde sana güzel bir hayat vadedecektir. Küçükken, babanızın işe gidip gelişini, annenize yardım edişini ya da sizinle vakit geçirişini hatırlayın. Sorumluluklarını; unutmadan, üşenmeden, bıkmadan her gün yerine getiren babalardan sorumluluk hakkında aldığımız bu bilgiler aklımızın hep bir köşesinde olsun.

Ödün verme

Düşüncelerinden, olduğun kişiden, hayallerinden ödün verme. Bırak ne derlerse desinler. Bu hayat senin! Kendinden ödün verdiğinde hep bir fazlasını isteyecek insanlar, ta ki seni istedikleri kişi yapana kadar. Hayat zor, insanlar zor kendini hep geliştir ve o anki düşüncelerinden hep emin ol. Belki her geçen yıl gelişecek, kabuk değiştirecek ve kendini bile değiştireceksin… Kendini değiştiren sen ol, kendinden ödün verme! Babaların hep güçlü durmasının arkasında bize hep anlatmaya çalıştığı bu bilgi olabilir. Güçlü ol diyor, senin hayatın bu.