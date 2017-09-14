Babamızdan hayat hakkında öğreneceğimiz 7 çok güçlü bilgi

Pes etme!
Gelişen ve sürekli kendini yenileyen dünyada, “çook eskiden…” beridir tüm zorluklara katlanarak “şu an” a yetişen babamızın hayat hakkında bıkmadan verdiği öğütlerin ilki şudur: Pes etme!
Dik dur!
Hayat hep zor ve yorucu olacak, sırtına her zaman yükler binecek. Okulda, işte ve bir aile olduğunda bile… Başkalarına muhtaç olmadan dik durabilmek hayattaki en büyük mesele babalar için… Kimseye eğmedikleri boynu hayata karşı da eğme diyorlar. Ne mantıklı, ne güzel diyorlar…
Kimsenin hakkını yeme!
Birini ezerek bir yerlere gelemeyeceğimizi öğreten yüreği güzel insanlar… “Ne olursa olsun, hayat ne zorluğu karşına çıkarırsa çıkarsın, kimsenin hakkını yeme!” Der görmüş geçirmiş babalarımız…
“Ben oldum!” Deme!
Kaç yaşında olursan ol ben her şeyi biliyorum, ben tamamım demememiz gerektiğini öğretirler… Bilirler çünkü; o kadar çok bilinmedik şey var ki, yapılan öyle çok yanlış var ki hiç bir zaman tamam olamayacağız. Bizim koca çınar dediğimiz babalar kendilerine ben oldum demiyorlarken biz nasıl diyelim?
Başkalarının hayatıyla kıyaslama yapma!
“Sahip olduğum hayat benim hayatım, bu hayata sahip olmak için birçok zorluktan geçtim, yaşadığım şeyler beni güçlendirdi ve deneyimlerimin sonunda şu an sahip olduğum akla, yaşa, yaşama sahip oldum.” gibi bir sürü laf duyduk babalarımızdan. Başkalarının hayatını nasıl kazandığını bilemezsin, neler ile bu zamana geldi bilemezsin dediler belki de… Çıkarılması gereken sonuç ise kimsenin hayatını kendi hayatınla kıyaslama, her deneyim kişi için önemlidir.
Her zaman sorumluluklarını bil!
Sorumluluklarını bilen insan; görevlerinin bilincinde olan, işlerini aksatmayan, herhangi bir hata yaptığında başkalarını mesul tutmayan, yanlışını bilen insandır. Şikayet etme, şu an yerine getirdiğin sorumlulukların ilerde sana güzel bir hayat vadedecektir. Küçükken, babanızın işe gidip gelişini, annenize yardım edişini ya da sizinle vakit geçirişini hatırlayın. Sorumluluklarını; unutmadan, üşenmeden, bıkmadan her gün yerine getiren babalardan sorumluluk hakkında aldığımız bu bilgiler aklımızın hep bir köşesinde olsun.
Ödün verme
Düşüncelerinden, olduğun kişiden, hayallerinden ödün verme. Bırak ne derlerse desinler. Bu hayat senin! Kendinden ödün verdiğinde hep bir fazlasını isteyecek insanlar, ta ki seni istedikleri kişi yapana kadar. Hayat zor, insanlar zor kendini hep geliştir ve o anki düşüncelerinden hep emin ol. Belki her geçen yıl gelişecek, kabuk değiştirecek ve kendini bile değiştireceksin… Kendini değiştiren sen ol, kendinden ödün verme! Babaların hep güçlü durmasının arkasında bize hep anlatmaya çalıştığı bu bilgi olabilir. Güçlü ol diyor, senin hayatın bu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün