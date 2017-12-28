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    ‘Babamız gibi biz de birinci ligi istiyoruz’

    Ali VARLI / BERLİN
    28.12.2017 - 12:02 | Son Güncelleme:

    Berlinli ikizler Öykü ve Doğa Parlatan, voleyboldaki başarılarını sürdürüyor. Altı yaşında bu spora başlayan 16 yaşındaki ikizler, üstün performans gösterince kentin köklü takımlarından Füchse Berlin Reinickendorf kulübünün birinci takımına alındı.

    TAKIMDAKİ en genç oyuncu olan ikizlerin amacı birinci lig ekiplerine transfer olmak. Altı yaşından beri voleybol oynayan Öykü ve Doğa, 10 yıldır çok sevdikleri fileden hiç kopmadı. Türkiye Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği ve Güney Kore birinci liginde futbol oynayan babaları Ersan Parlatan'ın kendilerine hep destek olduğunu anlatan Öykü, “Hem annemiz hem de babamız bize hep destek oluyor. Bir yandan okuyoruz bir yandan da voleybol oynuyoruz. Voleybol bizim için tutku” dedi.

    ‘Babamız gibi biz de birinci ligi istiyoruz’

    HEDEFLERİ BİRİNCİ LİG’DE OYNAMAK
    Diğer birçok ikiz gibi birbirlerinden hiç ayrılmayan Öykü ve Doğa, sadece aynı takımda oynamıyorlar okulda da hep aynı sınıfta okudu. Doğa bu konuda, “Şimdilerde lise bitirme sınavlarına hazırlanıyoruz. Voleyboldan da kopmak istemiyoruz. Lise sınavları biter bitmez spora daha fazla yoğunlaşacağız. Şimdilik Berlin’in en üst liginde oynuyoruz. Babamız birinci ligde futbol oynadı. Bizim amacımız da birinci ligde kariyerimizi sürdürmek” diye konuştu.

    Etiketler: Füchse Berlin Reinickendorf , voleybolcu ikizler , Öykü Parlatan , Doğa Parlatan
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