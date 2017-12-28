‘Babamız gibi biz de birinci ligi istiyoruz’

TAKIMDAKİ en genç oyuncu olan ikizlerin amacı birinci lig ekiplerine transfer olmak. Altı yaşından beri voleybol oynayan Öykü ve Doğa, 10 yıldır çok sevdikleri fileden hiç kopmadı. Türkiye Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği ve Güney Kore birinci liginde futbol oynayan babaları Ersan Parlatan'ın kendilerine hep destek olduğunu anlatan Öykü, “Hem annemiz hem de babamız bize hep destek oluyor. Bir yandan okuyoruz bir yandan da voleybol oynuyoruz. Voleybol bizim için tutku” dedi.

HEDEFLERİ BİRİNCİ LİG’DE OYNAMAK

Diğer birçok ikiz gibi birbirlerinden hiç ayrılmayan Öykü ve Doğa, sadece aynı takımda oynamıyorlar okulda da hep aynı sınıfta okudu. Doğa bu konuda, “Şimdilerde lise bitirme sınavlarına hazırlanıyoruz. Voleyboldan da kopmak istemiyoruz. Lise sınavları biter bitmez spora daha fazla yoğunlaşacağız. Şimdilik Berlin’in en üst liginde oynuyoruz. Babamız birinci ligde futbol oynadı. Bizim amacımız da birinci ligde kariyerimizi sürdürmek” diye konuştu.