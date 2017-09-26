Babamın Günahları'nın ilk tanıtımı dikkat çekti... İşte kadroda yer alan isimler

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz - ANS Yapım’ın üstlendiği “Babamın Günahları”, oyuncu kadrosuyla da oldukça iddialı geliyor. Star Tv, yeni yayın döneminde aksiyon örgüsü ile kurgulu Babamın Günahları, bir baba-kız hikayesini ekrana getirecek. Kadir Doğulu ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaşacağı Babamın Günahları’nın kadrosunda ikiliye Mustaya Uğurlu, İsmail Demirci, Mehrnoush Esmaeilpour, çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi eşlik ediyor.

Kadir Doğulu ile Melisa Sözen'i buluşturan iddialı dizi 'Babamın Günahları'nın çekimleri tam gaz devam ediyor ancak yayın tarihi netleşmiş değil.

Hikaye Ozan’ın (Kadir Doğulu) geçmişinde Ferruh’un (Mustafa Uğurlu) işlediği bir cinayeti sevgilisi Yeşim’e (Melisa Sözen) zarar gelmemesi adına üstlenmesi ile başlar. İşlemediği bu suçu üstlenmesi Ozan ve Yeşim’i farklı geleceklere sürüklerken Ozan bir kızı olduğundan habersiz yıllar geçirir. Yeşim, Zeyno’ya yapılacak ilik tedavisi için yıllar sonra Ozan’ın karşısına çıkar. Hayat ile ilgili en ufak bir beklentisi olmayan Ozan’ın hayatına Zeyno bir ışık demeti olarak düşer. Zeyno’nun hayatı Ozan’ın ellerindedir, ilik nakli için yaralanmaması gerekmektedir. Kızına ilik nakli yapabileceğini öğrendiği gün ise Ozan kendini yine işlemediği bir cinayetin faili olarak bulur. Fakat bu sefer kendisini feda edemeyeceği bir sebebi vardır...Kızı Zeyno.