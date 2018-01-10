Babamın Günahları oyuncuları ile dikkat çekiyor!

Babamın Günahları oyuncuları dizinin ilk bölümünde izleyiciler için gündem konusu oldu. Kadir Doğulu'nun Melisa Sözen ile birlikte başrolünde yer aldığı dizide, son olarak İçerde dizisinde Yusuf Müdür olarak rol alan Mustafa Uğurlu ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Erkan karakteri ile tanınan İsmail Demirci gibi isimler oyuncu kadrosu arasında yer alacak. Peki, Babamın Günahları oyuncuları arasında başka kimler yer alacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

BABAMIN GÜNAHLARI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ozan (Kadir Doğulu)

19 Nisan 1982’de Mersin’de doğan Kadir Doğulu, ilkokul ve lise eğitimi burada tamamladı. 2000 yılında İstanbul’a yerleşen Doğulu, Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nü bitirdikten sonra yiyecek-içecek sektöründe çalışmaya başladı.

Oyunculuk yeteneği keşfedilen Doğulu, 2010 yılında “Küçük Sırlar” dizisi ile görsel sanatlar kariyerine başladı. İlk oyunculuk deneyiminin ardından 2011 yılında “Pis Yedili” adlı dizide yer aldı. Ardından 2013 yılında Peyami Safa’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Fatih Harbiye” dizisinde başrolde oynamış olan Kadir Doğulu 2014 Aralık ayında Fatih Harbiye dizisinin Final yapması ile yeni başlayacağı projesine hazırlanmaktadır. 2013 yılında “Bir Hikayem Var” filmiyle beyaz perdeye ilk adım atan Kadir Doğulu, 2014 yılında Kanal D’de yayınlanan “Star Işığı X-Factor” şarkı yarışmasının da sunuculuğu üstlenen Kadir Doğulu "Sevdam Alabora " dizisinde rol aldıktan sonra,"Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde Mehmed Giray karakterini canlandırmıştır. Son olarakta FoxTV'de yayına giren " Bana Sevmeyin Anlat" dizinde "Alper" karekterini canlandırmış olan Kadir Doğulu 2018 yılına Star Tv ekranlarında "Babamın Günahları " isimli yeni dizisi ile izleyiciler ile buluşuyor.

Dizideki karakteri: 30’lu yaşların başında, hayli gösterişli ve yakışıklı bir genç adamdır. Yetimhanede büyümüştür. Ozan, on sekiz yaşına geldiğinde soluğu Ferruh’un yanında alır.



Ozan, Yeşim’le tanışınca hayatı değişir. Ferruh’tan uzak bir hayat kurmak ister ancak hiç bir şey planladığı gibi gitmeyecektir. Bir gün Yeşim çıkıp gelir ve Ozan’a ölmek üzere olan bir kızları olduğunu söyler. Onu kurtarabilecek tek kişi Ozan’dır.

Yeşim (Melisa Sözen)

6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında NTV'de "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

Dizideki karakteri: Yeşim, yirmili yaşların sonunda, duru bir güzelliğe sahip, çekici bir genç kadındır. Güçlü, kendi ayakları üzerinde durmak için çırpınan, kendini çocuğuna adamış genç bir annedir de aynı zamanda. Reha adında, fedakar bir komiserle nişanlıdır.

Yıllar sonra kızının lösemi olduğunu öğrendiğinde hiç istemese de unuttuğunu sandığı, sevdiği tek erkek, çocuğunun babası olan Ozan’la yeniden buluşur.

Ferruh (Mustafa Uğurlu)

25 Kasım 1955’te Karaman’da doğan Mustafa Uğurlu; İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamlamıştır. Oyuncu Ahmet Uğurlu’nun abisidir. 1980'li yıllarda tiyatro ile oyunculuğa başlamıştır. İlk ekran deneyimi Rıza Beyler dizisiyle 1993 yılında olmuştur. İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrolarında birçok oyunda oynamış ve yönetmenlik de yapmıştır.

Dizideki karakteri: Ferruh karizmatik iş adamı kimliğinin yanı sıra yeraltı dünyasının korkulan simalarından biridir.

Ferruh illegal işlerine bir kılıf olarak yürüttüğü asfalt işleri yapmaktadır. Esasen kaçakçılık ile oluşturduğu bir serveti vardır. Ozan’la da yolu bir tesadüf ile kesişir Ferruh’un. Ozan, Ferruh'un hayatını kurtarmış ve 18 yaşından itibaren Ferruh'un koruması olmuştur. Fakat Ozan, Yeşim’e aşık olup, onun yanında kalmak istemeyince Ferruh, Ozan'ın kabusu haline gelmiştir.

Zeyno (Gökçen Bilge Çiftçi)

Gökçen Bilge Çiftçi, 2010 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimine İlköğrenimde devam eden minik yıldız, ilk oyunculuk deneyimini Altınsoylar dizisi ile yaşamış daha sonra ise İçimdeki Fırtına ve Anne dizisinin kadrosunda yer almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Melisa Sözen ve Kadir Doğulu ile paylaştığı Babamın Günahları dizisinde Zeyno karakterini canlandırmaktadır.

Dizideki karakteri: Ozan ve Yeşim’in kızları olan Zeyno 5,5 yaşında, akıllı, sevimli ve hareketli bir çocuktur. Her çocuk gibi meraklıdır. Ama bir o kadar da düşüncelidir. Kıpır kıpır, hayat dolu, arkadaş canlısı Zeyno 4,5 yaşındayken hastalanmış ve lösemi teşhisi konmuştur.

Hastalığının ağırlığına rağmen annesini üzmemek için bunu belli etmemeye çalışsa da hastanede yaşamak, arkadaşlarından, çok sevdiği oyunlarından ve oyuncaklarından uzak kalmak Zeyno’yu çok üzmektedir. Babası Ozan’ı hastanede gördüğü an müthiş bir baba-kız aşkı başlar…

Reha (İsmail Demirci)

İsmail Demirci, 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuvara girmeden önce çok başka işler yaptı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 4 yılda mezun oldu. 2012 yılında başrolünde Necati Şaşmaz‘ın oynadığı “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisine girerek ‘Polat Alemdar‘ın adamları arasındaki ‘Erkan’ı canlandırdı. Dizide Gürkan Uygun‘un canlandırdığı Memati karekterini vurarak öldürdü.

Filmleri ve Dizileri:

2014 – Tut Sözünü (Sinema Filmi)

2014 – Kod Adı Reaksiyon (Tekin) (TV Dizisi)

2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) (TV Dizisi)

2011 – Mor Menekşeler (Harun) (TV Dizisi)

2011 – Anneler ile Kızları (Sedat) (TV Dizisi)

2010 – Türkan (Asistan Doktor Mehmet) (TV Dizisi)

2010 – Sessiz Gece (Kısa Film)

2012 – 2014 – Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

Dizideki karakteri: Otuzlu yaşlarının başında, heybetli, çekici ve karizmatik bir adamdır. Cinayet masasında komiser olarak görev yapmaktadır. Reha; zeki, hoş sohbet, vicdanlı ve güvenilir bir adamdır.

Reha, ilk görüşte Yeşim'in hayata karşı dik duran tavrından hayli etkilenmiştir. Nitekim Reha, Yeşim’e açıldığında Yeşim hemen “evet” diyememiş ama kısa zaman sonra Zeyno’nun da Reha’ya gösterdiği sevecenlikten ve Reha’nın kendisine yaptığı iyiliklerden etkilenerek Reha ile nişanlanmıştır.

Feride (Mehrnoush Esmaeilpour)

Mehrnoush Esmaeilpour 1988 yılında İran'da dünyaya gelmiştir. İran'lı güzel oyuncu Türkiye'de birçok dizide rol almış ve ekranın dikkat çeken yüzlerinden biri olmuştur.

Mimarlık eğitimi alan Mehrnoush Esmaeilpour, oyunculuğun yanı sıra yüksek mimar, ressam ve at eğitmenliği de yapmaktadır

Dizideki karakteri: Feride, hukuk fakültesini bitirmiş ve girdiği sınavlarda başarılı olarak savcı olmuştur. Güzel ve atletik bir yapısı vardır. Feride’nin hayatı babasının öldürülmesiyle değişir. Savcı olup babasının katilini yakalamaya yemin eder...

Melike (Sezin Akbaşoğulları)

22 Nisan 1981 tarihinde dünyaya gelen Sezin Akbaşoğulları, Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Beyaz Gelincik dizisinde Ceren Aslanbaş karakterini canlandırmıştır. Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.

Dizideki karakteri: Melike 40’lı yaşlarının başında, hırs ve gücün şehvetine kapılmış hayli gösterişli, güzel, zeki ve güçlü bir kadındır.

Dışarıdan her ne kadar derneklerde vakit geçiren cemiyet üyesi bir yardımsever hanımefendi olarak görünse de yıllar önce öldürülen kocasının tüm gizli işlerinde adeta onun en büyük varisi haline gelmiştir. Erkeklerin dünyasında başarılı bir iş kadını olarak boy göstermektedir.

Ferruh ise Melike’nin hayatının merkezine yerleşmiş ve tüm işlerini birlikte yürütmektedirler.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

İsmail Demirci 'Reha Komiser' karakteri ile Babamın Günahları'nda aşkı, işi ve vicdanı arasında kalacak!

Aksiyon ve duygu yüklü hikayesiyle başlamadan merak uyandıran ve Star Tv ekranlarında seyirci ile buluşacak olan “Babamın Günahları” dizisinde yer alan İsmail Demirci aşkı, işi ve vicdanı arasında kalacak olan ‘Reha Komiser’e hayat verecek.

Hafızalara yer etmiş birçok başarılı dizinin yönetmen koltuğunda yer alan Abdullah Oğuz’un çekeceği, Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Sezin Akbaşoğulları, Müjde Uzman ve Mehrnoush Esmaeilpour gibi yıldız isimlerle birlikte çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi’nin de rol aldığı ‘Babamın Günahları’ dizisinde ‘Reha Komiser’ karakterine hayat verecek olan İsmail Demirci, yeni karakteriyle ilgili heyecanını şu cümlelerle dile getirdi: “Gerçekten çok emek verdiğimiz, sinema filmi kalitesinde bir iş oldu ‘Babamın Günahları’… Tecrübeli yönetmenimiz Abdullah Oğuz, görüntü yönetmenimiz Ghasem Ebrahimian ile harika bir iş çıkardılar. Oyuncu kadrosu heyecan verici, onlarla beraber oynamak da öyle. Umarım verilen emeğin karşılığını bulduğu, seyircisini mutlu eden , uzun soluklu bir iş olur.”

Senaryosunu Ahmet Saatçioğlu’nun kaleme aldığı ‘Babamın Günahları’, duygu dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyecek.