Babamın Günahları 3. bölüm fragmanında Zeyno heyecanla babasını bekliyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi Babamın Günahları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Babamın Günahları yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde aksiyon iyice artacak. İşte, Babamın Günahları yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ferruh’tan istediğini alamayan Ozan kaçmayı başarsa da, hem polisler hem de Ferruh’un adamları peşindedir. Ferruh Zümrüt’ün getirdiği deniz kızına bir kamera düzeneği yerleştirildiğini fark edince, Zeynel’i arayıp kamerayı almadan Ozan’ı öldürmemelerini söyler. Ozan’ı ormanlık alanda kıstırıp yakalayan Murat’la Zeynel kamerayı ister. Murat’ların elinden kurtulan Ozan, civar köydeki evlerden birine saklanır. Olanları hatırladıkça öldürülmeden önce antikacıya gelen Zümrüt’ün kamerayı sırt çantasına koymuş olabileceğini ve kameranın sırt çantasını alan Alpay’da olabileceğini düşünür. Ozan hem Alpay’a ulaşıp kamerayı almak, hem de kızına verdiği sözü tutup Zeyno’nun doğum gününe gitmenin bir yolunu bulmak zorundadır. Bu arada komiser Reha, bir yandan işlenen cinayetin perde arkasında dönen dolapları çözmeye çalışırken, diğer yandan Ozan’ın telefon kayıtlarında Yeşim’in numarasını görünce şok olur. Yeşim’in kaçak katil zanlısı Ozan’la ne işi vardır? Reha karmaşık düşüncelerle Zeyno’nun doğum gününe gider. Zeyno ise heyecanla babasının verdiği sözü tutup doğum gününe gelmesini beklemektedir!
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