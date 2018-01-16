Babamın Günahları 2. bölüm fragmanında Ozan tuzağa çekiliyor

Ekranların herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Babamın Günahları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Babamın Günahları yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde aksiyon iyice artacak. İşte, Babamın Günahları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tam da küçük kızının hayatını kurtaracağım derken tuzağa düşürülen Ozan, Zümrüt’ü öldürmekle suçlanır. Sorgusunda ısrarla yapmadığını söylese de olay yerinde suçüstü yakalanmıştır, tüm deliller aleyhinedir. Bu da yetmezmiş gibi, Ozan’ı yakalayan polis Yeşim’in nişanlısı Reha’dır. Gerçekte kim olduklarını bilmeden, daha ilk görüşte birbirlerinden nefret etmişlerdir. Ozan suçsuzluğunu haykırsa da kimse masum olduğuna inanmaz. Ferruh’un emriyle adamları Ozan’ı öldürmeye kalkınca, Ozan Ferruh’un kendisini yaşatmayacağını anlar. Ölürse küçük kızı da ölecektir. Ne olursa olsun bu kez sözünü tutmalı Yeşim’i ve Zeyno’yu hayal kırıklığına uğratmamalı, hayatta kalıp kızını kurtarmalıdır!