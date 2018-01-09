Babamın Günahları 1. bölüm fragmanı yayınlandı... İlk bölümde neler yaşanacak?

Star TV, yeni yayın döneminde aksiyon örgüsü ile kurgulu derin bir baba-kız hikayesini ekrana getiriyor. İzleyicilere oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak olan Babamın Günahları dizisi ilk bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. İşte detaylar.
Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği “Babamın Günahları”, oyuncu kadrosuyla da oldukça iddialı geliyor…Başrollerinde Kadir Doğulu ve Melisa Sözen yer alırken, ikiliye Mustaya Uğurlu, İsmail Demirci, Mehrnoush Esmaeilpour, çocuk oyuncu Gökçen Bilge Çiftçi eşlik ediyor.
Zeyno’nun yaşaması Ozan’ın ölümsüzlüğüne bağlı
Hikaye Ozan’ın (Kadir Doğulu) geçmişinde Ferruh’un (Mustafa Uğurlu) işlediği bir cinayeti sevgilisi Yeşim’e (Melisa Sözen) zarar gelmemesi adına üstlenmesi ile başlar. İşlemediği bu suçu üstlenmesi Ozan ve Yeşim’i farklı geleceklere sürüklerken Ozan bir kızı olduğundan habersiz yıllar geçirir. Yeşim, Zeyno’ya yapılacak ilik tedavisi için yıllar sonra Ozan’ın karşısına çıkar. Hayat ile ilgili en ufak bir beklentisi olmayan Ozan’ın hayatına Zeyno bir ışık demeti olarak düşer. Zeyno’nun hayatı Ozan’ın ellerindedir, ilik nakli için yaralanmaması gerekmektedir. Kızına ilik nakli yapabileceğini öğrendiği gün ise Ozan kendini yine işlemediği bir cinayetin faili olarak bulur. Fakat bu sefer kendisini feda edemeyeceği bir sebebi vardır...Kızı Zeyno.
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