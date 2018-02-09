Yeni klibimi Japonya’da çekeceğim

Aydın Kurtoğlu, “Kalpsiz” adlı şarkısına Japonya’da klip çekeceğini söyledi: “Kalpsiz adlı yeni şarkımın klibini çekmek için Tokyo’ya gidiyoruz. Zaten benim gözlerim de Japonlar gibi çekik, makyajla biraz daha çekik hale getireceğim. Saçlara da enteresan bir şey yapacağım. Kısmetse yönetmen Murat Joker’le klibi çekeceğiz. Şarkıyı dinledikten sonra bana bir şey izletti, biz de çok yükseldik, ‘Böyle bir şey yapalım ama bunu Tokyo’da yapalım’ dedik. Öyle bir yüreklendik, gaza geldik açıkçası. Biz buradan 8-9 kişi gidiyoruz, başka ülkelerden de aramıza katılacak arkadaşlarımız olacak. 10-15 kişilik bir ekiple çekeceğiz klibi.”

Babamdan çok fırça yedim

Aydın Kurtoğlu, okul yıllarında ders notları nedeniyle babası Cengiz Kurtoğlu’ndan çok fırça yediğini söyledi: “Derslerim çok kötüydü. Lise 1’de çarpım tablosunu daha yeni sökmeye başlamıştım. Babamdan çok fırça yedim. O karneler havada uçuşurdu hep, ‘Bu ne lan’ diye alıp atardı karneyi havaya. Çok tembel bir öğrenciydim, felakettim. Bende bir de kalpazanlık vardı, karnedeki 1’leri 3’e çevirmeye çalışırdık. Hiç takdir, teşekkür almadım.”