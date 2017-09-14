Babam sağ olsun

Aslışah Alkoçlar, önceki gün yeni cipiyle Bebek’te objektife takıldı. Bir otomobil bayiinin test sürüşü teklif ettiği genç kızın aracı çok sevdiği, babası Ender Alkoçlar’ın da bunun üzerine sürpriz yapıp cipi onun adına satın aldığı öğrenildi.

Ender Alkoçlar’ın, ciddi bir indirim sonrası bu otomobil için 350 bin lira ödediği de gelen haberler arasında.