Babam numaranı istiyor Buse!

Alişan ve Varol, önceki akşam aralarında Ece Erken’in de bulunduğu arkadaş grubuyla Rumeli Balıkçısı’nda yemekteydi. Çıkışta sevgilisiyle el ele poz veren Alişan, tanışma öyküleri sorulunca şunları söyledi: “Dizi için görüşmeye gittiğimde gördüm Buse’yi. Çok beğendim. Çağla’ya da (Şıkel) söyledim ‘Ne güzel kız’ diye hatta. Buse birkaç gün sonra bizim kafeye gitmiş. Babam görmüş, o da çok beğenmiş. Bana ‘Oğlum sizin dizide ne kadar güzel bir kız var’ dedi. Bunun üzerine sosyal medyadan ‘Babam numaranı istiyor’ diye esprili bir mesaj attım ona.” dedi. Behlül AYDIN

Alişan ve Buse Varol, beraberliklerini sosyal medya paylaşımlarıyla da ilan etti. Alişan’ın “Hoş geldin yanıma, hayatıma” paylaşımına Varol’un karşılığı şu oldu: “Rüzgar esti üstüme üstüme. Seni vurdu yüzüme yüzüme.