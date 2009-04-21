Babacan in, gerisini aut

Yazıya başlamadan önce, Aragones’e naçizane 1-2 tavsiyem olacak.

Hazır lige havlu atmışsın, hazır kupada finale de çıkmışsın, hazır Mayıs’a Kupa Finaline kadar süren var, hazır Avrupa’ya çıkmak için zaten tek şansın kalmış, hazır Uğur Boral’ı da kadro dışı bırakmışsın, gel sen Volkan Demirel’i de iptal et.

Senenin sonuna kadar oturt yedek klübesinde. Bak, Volkan Babacan çok iyi. Toplara çıkıyor, zamanlaması iyi, refleks iyi, pozisyonlama iyi, terbiyesiz de gözükmüyor. Emrah Öner yazıyor

Sonra Emreciksin, Gürhan, İlhan.

Ligin bitmesine de 6 maç var. Koy hepsini her maç ilk 11’e, bir oynat görelim. Baktın ki, hiç biri işe yaramıyor, kirala ya da gönder gitsinler. Bundan daha iyi arka arka oynama fırsatı olur mu?

Bir de Ali Bilgin..

Yahu bu adamın sağ bekte ne işi var? Adam solak ve felaket. Her topu solla almaya çalışıyor. Ters ayakta kalıyor. Defansif hiç bir özelliği yok. Çok merak ediyorum, Ali Bilgin sakatlansa yerine Güiza’yı mı çekeceksin? Halbuki onun yerine Önder’i koy, Önder’in yerine ya Can oynar ya Deniz. Eğer Deniz oynarsa vatandaşın Josico’a da yer açılır. Veya çok istiyorsan Ali Bilgin’i yine orta saha da, Antalya’daki gibi oynat.

Sonra Abdülkadir diye bir çocuk vardı, o nerede? Ne zaman oynayacak? Genç Semih, genç Semih dedik dedik, Galatasaray gitti, genç Semih buldu, çıkardı. Sen ne zaman bir adam çıkaracaksın? Acaba diyorum, buraya gelen antrenörlerin sözleşmesine “Genç bulursan imha et” diye madde mi koyuyorlar yoksa hakkaten Fenerbahçeli Arda, Fenerbahçeli Sergen, Fenerbahçeli Hami yok mu? Daha doğmadılar mı?

Sivas’a gelince, yani öyle bir şey ki, eleme istekleri hiç yoktu, maça asılmadılar diyemiyorum, çünkü gerçekten en az 3 tane yüzde yüzlük gol pozisyonu var.

Fakat 2 gol atmaları gereken bir maçta ilk defa oynayan ne Ali Bilgin-Gökhan ikilisini, ne de Yasin-Önder ikilisini yeteri kadar yıpratabildiler. Kafa golü olmayacağını bile bile sayısız orta yaptılar.

Kafaları tamamen Trabzon maçında olduğunu gösteren bazı kötü bitirişler istatistiklere de yazıldı.

Fakat ben Federasyon olsam, bu 2 sezondur gösterilen iyi niyeti, bu disiplini, bu tempoyu, bu sevgiyi boş geçmem ve Lig Şampiyonluğunu ve Kupayı kazanmış gibi düşünüp Sivas’ı ödüle boğardım.

Bu gece Türkiye futbolu çok iyi bir kaleci kazandı.

İsmi Volkan Babacan.

Efendiliği ile, kurtarışları ile, zamanlaması ile bence futbolseverleri doyurdu.

Uyumsuz ön liberoların, ilk defa oynayan stoperlerin, birbirinden habersiz kanatların, ilerde pres yapmayan forvetin cirit attığı bu maçta Volkan Babacan temposunu, ciddiyetini hiç bozmadı.

İnşallah böyle devam eder.

Maçla ilgili bir-iki not daha isterseniz...

Bu maçta Uğur Boral yoktu, yerine Vederson vardı. Hangisi daha iyi karar veremiyorum.

İkisi arasındaki fark, “Dünyayı kurtaran adamın oğlu” ile “Emret Komutanım şah-mat” arasındaki fark gibi birşey.

Ve tabiki son söz kralın.

Güiza, Euro’nun iki küsür olduğu bu günlerde sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk Futboluna atılmış bir kazık olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yorumlarınız için :