Uykusuzluğa çözüm: Babaanne yorganı

Gündelik rutinlerinizde yaşadığınız motivasyon kayıpları, odaklanama problemi, işte veya okulda üretkenliğin düşmesi, verimliliğiniz azalması ve hatta sevdiğiniz insanlara karşı toleransınızın düşmesinin sebeplerinden biri de uykusuzluk olabilir. Öyle ki, bu uzun süre devam ettiğinde kalp krizi riskiniz de artar. Yaşam kalitenizi ciddi bir şekilde düşüren uykusuzluk problemiyle mücadele etmenin birçok yöntemi var. Onlardan biri de bizi bir hayli gülümsetmeye yetti. Evet, babaanne yorganı! Nasıl mı?



Aile büyükleriyle vakit geçirme şansına erişen ve çocukluğunda o meşhur çok ağır yorganla uyuyan birileri mutlaka vardır aramızda. Bu huzuru hatırlayan kaç kişiyiz? Nihayet bu huzurun kaynağı bilimsel olarak kanıtlandı. Araştırmalara göre, ağır yorgan altında uyumak; stres bozuklukları, anksiyete, uyku problemleri ve daha birçok psikolojik rahatsızlığa gerçekten fayda sağlıyor.



Konu üzerinde araştırma yapan bilim insanlarına göre, özellikle uyku öncesi vücut üzerinde hissedilen ve rahatsız edici olmayan bir baskı kişiyi oldukça hızlı bir şekilde rahatlatıyor. Bu etkinin çalışma prensibinin kucaklaşma ile benzer olduğunu dile getiren araştırmacılar, anne kucağındayken, sıkıca sarılınan çocukların ağlamayı bırakmasının altında yatan bilimsel nedeninde bu etki olduğunu söylüyorlar.



İşte bu noktada, özellikle çocukken, ağır bir yorganın altında uyurken huzurlu hissetmenizin sebebi ortaya çıkıyor. Yorganın üzerinizde yaptığı ağırlık ve sarmalama hissi, anne kucağındaki güvenliği anımsattığı için beyinde oksitosin salınımını arttırarak size kendinizi huzurlu ve güvende hissettiriyor! Yani çocukluğumuzdan gelen ve esprilere konu olan bu olayın altında yatan bilimsel bir gerçek var.



Birbirinden bağımsız olarak yapılan birçok araştırmaya göre vücut ağırlığının yüzde onu kadar ağırlıktaki bir yorganla uyumak ciddi manada, parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek, güvenlik ve sakinlik hissi yaratarak, stres, korku, sinir gibi duyguları azaltıyor. Yani ortalama 70 kg ağırlığında bir bireyin 7 kg’lik bir yorganla uyuması, depresyonu azaltıcı ve sinir sistemine fayda sağlayıcı etkiler ortaya çıkartıyor.



Ne derler, eskilerin hep bir bildiği vardır!







İki gündür bir eşek meftaasi ağırlığındaki babaanne yorganı ile uyuyorum ve depresyondan eser kalmadi. Yalnız gidip gidip yorgan sarılmak istiyorum orasını yapamamislar gibi olmamış orası pek. — Bayan Zaychik (@BayanZaychik) 20 Ocak 2018