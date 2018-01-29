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    Haberler >Gündem>Baba ve oğlunu Kalaşnikof'la öldüren zanlı 3 yıl sonra yakalandı

    Baba ve oğlunu Kalaşnikof'la öldüren zanlı 3 yıl sonra yakalandı

    İHA
    29.01.2018 - 12:53 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te yaklaşık 3 yıl önce uzun namlulu silahlarla bakkal tarayan ve baba ile oğlunun öldürülmesi olayının faili olarak aranan Müslim K., yapılan operasyonla yakalandı.

    Gaziantep’in Nizip ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaklaşık 3 yıl önce bakkal dükkanının uzun namlulu silahla taranması sonucu dükkan sahibi Şeyho Ölmez ve oğlu Saadin Ölmez hayatını kaybetti. Olayın faili Müslim K., olayda kullandığı ileri sürülen uzun namlulu silahla birlikte kayıplara karıştı.

    Yaklaşık 3 yıldır Müslim K.'nın izini süren Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, zanlının Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde olduğunu belirledi. Halfeti İlçe Jandarma ekipleri ile şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Müslim K.'yı ormanlık alanda kıstırdı. Ekipler kaçmak isteyen şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Alınan ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

    Nizip Adliyesine götürülen Müslim K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

    Etiketler: Cinayet , son dakika
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