Baba, damadına 'Sen niye onu dövmayorsun' deyip kızına tokat atınca...

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 20 yaşındaki G.K. eşi 21 yaşındaki S.K: ve çocuğuyla beraber 43 yaşındaki babası N.Ö.'nün evinde yaşıyordu. G.K. bir süre önce kendisini darp eden ve “Sen kadın mısın? Seni satacağım. Eşinden ayrılırsan çocuğunu elinden alırım” gibi tehditler savuran babasından Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. İddiaya göre 10 Aralık'taki olay şöyle gelişti:

G.K.’nın bir arkadaşı misafirliğe geldi. G.K. eşi S.K.’ya televizyonu internet üzerinden bilgisayarla başka bir odada izlemesini söyleyince tartışma çıktı. Sinirlenen baba N.Ö., “Siz nasıl insanlarsınız?” diye bağırdı. Damadına “Sen bunu neden dövmüyorsun? Dövsen böyle olmaz. Döv bakalım bir daha böyle oluyor mu!” diyerek kızı G.K.’ya tokat attı.

KOCASINA BAĞIRIYORDU DAYANAMADIM

Baba N.Ö. ise ifadesinde kızına hakaret etmediğini belirterek, “Kızım daha önce evden uyuşturucu madde kullanan birine kaçmıştı. Ben de bundan dolayı kızıma vurmuştum. Daha sonra başka birine kaçarak evlenen kızıma evimi açtım. Kızımla abartacak bir sorunumuz yoktur. Olay tarihinde damadımla evde televizyon izleyecektik. Kızım da kocasına, ‘İzlemeyeceksin, dışarı çık’ diye bağırıyordu. Ben de dayanamayarak, ‘Kocana niye bağırıyorsun? Kocasına o….’lar bağırır’ dedi. Kızım üzerime gelince bir tokat attım. Damadım da ‘Eşime nasıl vurursun’ dedi. Ben de bir daha eve gelmeyeceğimi söyleyerek çıkıp gittim. Onun dışında bir şey söyledim mi hatırlamıyorum” diye konuştu.

11 AYDAN 4 YILA KADAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede; şüpheli N.Ö.’nün öz kızı G.K.’yı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaraladığı ve ve hakaret ettiği gerekçesiyle ‘Alt soya karşı kasten yaralama’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 11 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.