Baba Recep yaşıyor!

Yaşayan efsane Recep Adanır'ın, nam-ı diğer Baba Recep'in Beşiktaş macerası, Beşiktaş'ın bir diğer Baba'sı olan Baba Hakkı'ya, dostundan gelen telefondaki bu cümle ile başlar...

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O'nun için denir ki;

Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en teknik futbolcularındandı...

İki ayağınıda çok etkili kullanırdı. Top tekniği muazzamdı...

Hatta "her frikiki bir goldür" dedirtecek kadar kendisini izleyenleri etkilemişti...

Uzun ve kısa mesafelerde süratiyle rakiplerine fark atardı...

İki ayağından çıkan şutlar rakip kalecilerin korkulu rüyası olmuştu...

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Türkiye Milli Takımı, 1951 yılında Berlin Olimpiyat Stadında 100 bin kişinin önünde Dünya Şampiyonu Batı Almanya'yı 2-1 yendiğinde de bir gole imzasını atmıştı...

Galatasaraylı Gündüz Kılıç'ın verdiği pasa hareketlenen Baba Recep, Almanların efsane kalecisi Turek'i ile karşı karşıya kalır...

O dönem "Turek'in gözlerine bakan, topa bakamaz" rivayetine uyar ve topa bakamadan vuruşunu gerçekleştirir...

Fakat rivayete rağmen Turek ters köşede ve top ağlardadır...

Alman basını ertesi gün kendisinden “tabanca mermisi gibi şut atan futbolcu” diyerek bahseder...

Baba Recep futbolculuğu kadar beyefendi kişiliği ile de nam salmıştır...

Saha içinde ve saha dışında öylesine bir duruş sergilerdi ki, taraftarlar maç sonunda onu omuzlarına alarak evinin kapısına kadar götürürdü...

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Beşiktaş'ın efsane Baba'sı Recep Adanır, kendi deyimiyle koparıldığı Beşiktaş'tan sonra Kasımpaşa ve Galatasaray formaları giyer...

Beşiktaş'tan ayrılışından sonra ilk gittiği Kasımpaşa'ya kendi deyimiyle zorla gönderilir...

Zorla gönderildiği Kasımpaşa'da, Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında iki gözü iki çeşme ağlayarak "Beşiktaş'a karşı oynamam" der ve nitekim Beşiktaş'a karşı forma giymez...

Bir sezon sonra Gündüz Kılıç'ın ricasını kıramaz ve Galatasaray yolunu tutar...

Galatasaray'da çok başarılı maçlar çıkartır...

Hatta Galatasaraylı kimliği ile tanınan Hıncal Uluç "hayatının en güzel maçlarını Galatasaray formasıyla oynadı" diyecek kadar etkilenmiştir...

Herkesin merakla beklediği Beşiktaş maçı gelip çatar...

Baba Recep, Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı oynamak istemez...

Gündüz Kılıç ve Metin Oktay, maç sabahına kadar Baba Recep ile konuyu tartışır...

Kılıç oynaması için baskı yaparken, Oktay, Baba Recep'e hak verir...

Daha sonra Gündüz Kılıç'ın baskısına dayanamayan Baba Recep, Beşiktaş'a karşı forma giymeyi kabul eder...



Maç ile ilgili Ayhan İzmirli'nin kaleminden;

Maç saatine yakın, Galatasaray, Beşiktaş tribününe çok yakın bir yerden sahaya çıktı.

Biz her zaman kendi yıldızlarımızı tribünlere çağırırdık. Bu ya Metin Oktay olurdu ya da Turgay Şeren. Bu kez Baba Recep'i çağırdık. Baba Recep bir an duraksar gibi oldu. Bize doğru koşarak geleceğini sanarak iki misli bağırmaya ve "Baba Recep buraya" demeye başladık.

Baba Recep birden Beşiktaş tribünlerine doğru koştu. Bir anda stat sessizliğe büründü. Ne yapacağını herkes merakla bekliyordu. Beşiktaş tribünlerinin önüne gelince sağ ve sol elini havaya kaldırdı ve iki eliyle bütün Beşiktaş tribününü içine alırcasına bir jest yaptı. Ardından ellerini sıkıca yüreğinin üstüne bastırdı ve sonra tekrar açıp kalbini sanki Beşiktaşlılara uzattı. Biz derin bir sessizliğe bürünmüştük. Beşiktaş tribününden 'Baba Recep' sesleri yükseldi. Baba Recep sonra koşa koşa tribünün ta öbür tarafına gelip tam bizim önümüzde durdu. Gene iki elini açıp Galatasaray tribünlerini içine alacak bir hareket yaptı ve sonra iki eliyle iki bacağını gösterdi.

Baba Recep, "Yüreğim Beşiktaş'la ama ayaklarım Galatasaray için koşacak" diyordu.

İşte o anda hem Galatasaray, hem de Beşiktaş tribünleri ayağa kalktı, "Baba Recep çok yaşa" sesleri yeri göğü inletti."



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Bu güzel anıyı bir çok Beşiktaşlı ve Galatasaraylı çok iyi bilir...

Baba Recep, futbol hayatına Galatasaray formasıyla veda etsede o tüm taraftarların gözünde Beşiktaşlı Baba Recep olarak kalacaktır...

Ve halen Beşiktaşlı Baba Recep olarak hayatını Antalya'da devam ettiriyor...

Allah uzun ömür versin 81 yaşında...

Öğrendiğim ayak bileğini burkmuş...

Anlayacağınız sakatlanmış(!) ama eminim en kısa sürede sahalara dönecektir!

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Haklı olarak unutulmaktan bahsediyor...

Unutulmaktan kasıt, bir beklenti değil dostlar...

Vefasızlık...

Oğlu Edip Adanır'ın, "öldüğünü zanneden Beşiktaşlı yöneticiler var" demesi vefasızlığın boyutunu oldukça net açıklıyor...

Beklentim ve temennim, Beşiktaş yönetim kurulunun derhal yaşayan efsanelesine sahip çıkıp unutmaması, unutturmaması ve gelecek nesile en doğru şekilde aktarması...

Neden biliyor musunuz?

Çünkü, unutulmaya ve yanlızlığa terk edilmiş bir tarih ile övünmek, olsa olsa sadece yüzsüzlüktür...