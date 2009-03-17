Baba olmak

Edip Uras yazıyor

Nick Hornby, ‘Futbol Ateşi’ kitabında ‘reddedilişlerin en zalimi, en yıkıcısını çocuklarının başka bir takıma taraftarlık etmesine şahit olan babaların yaşadığını söylüyor. Böylesi bir ihanetten ölümüne korktuğunu belirtiyor.

Fanatikliğin bunca negatif çağrışımı oluşturduğu bu dönemde bu cümleler ters ve hatta çocukça karşılanabilir. Futbol aşıklarından başka çok az insanın anlayabileceği bu korku geçen hafta ailemize Tuna bebeğin gelmesi ile bende de başlamadı desem yalan olur.

Çiçeği burnunda bir baba olarak şahsen Tuna ile futbolu paylaşabilmek için sabırsızlanıyorum. Takım renklerinden önce bu güzel oyunun nefes kesen heyecanını, basitliğinin güzelliğini ona anlatabilmek, yeşil sahadaki koşuşturmayı anlamlandırabilmek beni şimdiden heyecanlandırıyor.

Futbolun kirlenmeye yüz tutan kısımlarını ayıklayabilmek, formaların içinde savaşıyor görüntüsü veren oyuncuların aslında spor adına yaptıkları, mücadelenin takım arkadaşları ile omuz omuza bir amaca hizmet ettiğini açıklayabilmek, topa sahip olabilmek, takım olabilmek için dökülen terleri birlikte anlayabilmek, futbolu severken hissettiklerimi ona aktarabilmek için neler yapmam gerektiğini düşünüyorum şimdiden.

Hayatı boyunca verilmeyen penaltılardan, kötü niyetli hakemlerden, sakatlamaya yönelik hareketlerden, oyunun boşluğuna sığınan takımlardan, oynatmamak için sahaya çıkanlardan, ıslak ve kaygan zeminlerden, sürekli itiraz eden futbolculardan uzak olmasını dilerim. Hep saha ve zemin futbola elverişli, bir o kalede bir bu kalede geçen maçlarla dolu, sahalarımızda görmek istediğimiz hareketleri bol, sportmenlik ve kardeşlik söylemleri sözde kalmayan kocaman bir dünyası olmasını umarım.

Tuna’ya UEFA’nın meşhur futbol özellikleri listesindeki gibi: Futbol eğlencelidir, Futbol güvenlidir, Futbol herkese açıktır, Futbol her yerdedir, Futbol dinamiktir, Futbol adildir, Futbol basittir, Futbol yaratıcıdır ve Futbol bireye özgüdür diyebilmeliyim. Buna iliklerime kadar inanarak, kirlenen tozlanan paslanan bölümleri yok sayma pahasına.

Hangi takımı tutacağına gelince, o noktada sözü yeniden her kelimesine katıldığım Nick Hornby’ye bırakmam gerekecek: ‘Ben, bizzat kendim, bu konuda bir çocuğun nazını çekemeyecek kadar çocuğum. Bu türden kararların hepsine saygı gösteren bir baba olarak, onları karşıma oturtur ve açık açık, eğer gidip kendi takımlarını izlemek istiyorlarsa, bunu kendi başlarına ve kendi paralarıyla yapmaları gerektiğini açıklarım. Bu tavır belki onları biraz kendine getirir.’

Hoşgeldin Tuna!