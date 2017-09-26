Baba-oğul arabasına üniversite sınavında!

Isparta’da yaşayan emekli sınıf öğretmeni 52 yaşındaki Selahattin Özel, sınavda ilk 2 bin arasında yer alacağını söyleyen Fen Lisesi öğrencisi oğlu Kamil Özel’e bunu başarması durumunda kendisine istediği aracı alacağını söyledi. Ancak bir süre sonra baba Selahattin Özel ile oğul Kamil Özel, LYS sıralamasında ilk 2 bine girme konusunda aracına iddiaya girdi. Buna göre, baba ilk 2 binde yer alırsa oğul, oğul ilk 2 bin de yer alırsa baba sıfır kilometre hem de istedikleri marka bir aracı alacaktı. İki taraf da 2 bine giremezse iddia yok sayılacaktı.



Baba Özel ilk 2 bine girdi



Sonuçlar açıklandığında kazanan taraf Baba Selahattin Özel oldu. Özel, LYS’de TS2 puan türünde bin 213’üncü sırada yer aldı. Oğul Kamil Özel ise MF2 puan türünde 4 bin 879’uncu sırada yer aldı. Baba Özel, ilk tercihi olan Gönen MYO Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümüne yerleşti. Oğul Kamil Özel ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti. Baba Özel, oğlundan 6 yıl sonra hekim olduğunda aracı alma sözü istedi.



"İleride sözünü tutmasını istiyorum"



İddianın geçen yıl başladığını belirten Baba Özel, "Oğlum Fen Lisesine sonuncu sırada girdi. Bana ilk 2 bine girdiğinde araba alır mısın diye sordu. Ben de tutturamaz nasıl olsa deyip tamam dedim. Ama YGS’de 4 bininci sıralarda olduğunu görünce paçalar tutuştu. Ben 2 bine giremeyeceğini söyledim. Sonra iddiaya girdik. Oğlum ’baba sen de gir o zaman’ dedi ve iddiaya girdik. Ben de sınava girdim. İkimiz başvuru yaptık. İyi bir derece yaptık. Tabi bu iddiayla oğlum kendini daha çok sınava verdi. Çünkü ucunda bir araba var. İkimiz de aracı almaya söz verdik. Motivesi güçlü oldu. Ama ailelere ben bunu tavsiye etmiyorum. Bizim iddia büyük oldu. Oğlum göreve başladığında ileride doktor olduğunda sözünü tutmasını istiyorum" dedi.



"Beni gaza getirdi"

Babasının bir boşluğuna gelerek böyle bir iddiaya girdiğini kaydeden oğul Kamile Özel ise, "Taban puanlarına bakarken iki bin sıralamasında bir üniversite gördüm. Ne var ki bunda herkes girer dedim. Babam kahkaha atarak ’sen mi gireceksin’ dedi. Sonra arabasına iddiaya girdik. Bu iddia beni gaza getirdi. İlk sınavda beklemediğim yüksek bir puan aldım. İyice motive oldum. Babam sonra şakasına hocalarıma çok çalışmasın falan diyordu. Sonuçta olmadı. İddiayı kazanan babam oldu. Şimdi ileride meslek sahibi olduğumda babama aracı alacağım" diye konuştu.