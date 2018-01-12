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    Baba Le Pen, 500 sayfalık kitapla mesaj verecek

    AA
    12.01.2018 - 15:36 | Son Güncelleme:

    Fransa’da aşırı sağın sembol isimlerinden Jean-Marie Le Pen, kurucusu olduğu Ulusal Cephe (FN) partisinin isim değişikliğinin ele alınacağı kongreden on gün önce, anılarını yayınlayacak.

    RTL radyosuna göre, FN’in kurucusu ve onursal başkanı Le Pen, yaklaşık 500 sayfadan oluşan anılarının ilk cildini 1 Mart’ta yayımlayacak. Haberde, 10-11 Mart’ta isim değişikliği de dahil parti hakkında çok sayıda kritik kararın alınacağı FN kongresinin hemen öncesinde yayınlanacak anıların, parti delegelerine bir mesaj olarak değerlendirildiği kaydedildi.
    Kitabın ilk cildinde Le Pen’in Fransa’da siyaset sahnesine çıktığı 1928-1972 döneminin ele alınacağı, aşırı sağ Ulusal Cephe’nin kuruluşu ve daha sonraki dönemin ise gelecek ciltlerde değerlendirileceği kaydedildi.

    Baba Le Pen, 500 sayfalık kitapla mesaj verecek

    ‘ONURSAL BAŞKAN’ KALACAK MI?
    1972’de FN’i kuran Le Pen, kızı ve partinin şimdiki başkanı Marine Le Pen tarafından 2015’te parti üyeliğinden çıkarılmıştı. Le Pen’in ihraç kararına yaptığı itiraz 9 Şubat’ta Versay Mahkemesi tarafından karara bağlanacak. Partinin Onursal Başkanı ünvanını koruyan Le Pen’in bu ünvanı kullanıp kullanamayacağı ise kongrede delegeler tarafından oylanacak.
    Baba Le Pen, kızı Marine Le Pen’in parti isminin değiştirilmesiyle ilgili çalışma yapıldığı yönündeki açıklamalarına tepki göstermiş, “Gemi tehlikede olduğu zaman değiştirilmesi gereken gemi değil, kaptan ve personelidir” demişti.

    Etiketler: Jean-Marie Le Pen , Kongre , Kitap
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