Baba kurşunu felç bıraktı

Bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan 42 yaşındaki Niyazi Yetişir, 6 ay önce evi terk edip boşanma davası açan eşi37 yaşındaki Sevda Yetişir’i, geçen 31 Ağustos Perşembe günü takip edip, merkez Karatay İlçesi Hacı Veyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi’nde tabancayla ateş açtı. Ardından yolun karşısına geçip annesiyle buluşmak için eski çalıştığı kuaföre gelen kızı Raiba Yetişir’e de 3 el ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne- kız çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Anne Sevda Yetişir, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

KURŞUN OMURİLİK SİNİRLERİNİ PARÇALAMIŞ

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Rabia Yetişir, olay günü ameliyata alınarak vücuduna isabet eden kurşunlar çıkarıldı. Ancak omuriliğine isabet eden kurşun nedeniyle genç kızın felç kaldığı belirtildi. Halen yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kızla ilgili doktorları, ”Rabianın felç olmasına neden olan kurşun sağ kalçasından girip omurilik sinirlerini parçalamış. Daha sonra kurşun sol kalçasından çıkmış. Bundan sonra sol bacağını hiç kullanamayacak. Hastayı şu anda yatağından kaldırmıyoruz. İlerleyen dönemde yapılacak olan tedavi ile belki sağ bacağını kullanabilir dedi.

EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Olayın ardından verilen eşkal üzerine bölgede çalışma yapan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri kovalamaca sonucu kısa sürede Niyazi Yetişir’i yakaladı. Yetişir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşinin kendisini aldattığı için evi terk ettiğini ileri süren Niyazi Yetişir’in ifadesinde,"Eşim beni aldatıyordu. Facebook’ta tanıştığı Adanalı biriylekaçtı gitti. Çocuklarını istemiyordu, küçük kızımızı çocuk yuvasına vermek istiyordu. Bayram için Konya’ya ailesinin yanına geldiğini duydum. Sonra onu takip edip öldürdüm” dediği öğrenildi.

KIZINA SÖZÜNÜ DİNLEMEDİĞİ İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

Kızının da kendi sözünü dinlemediğini ileri süren Niyazi Yetişir, ”Kızım Rabia da benim yanımda kalmak istemiyordu, dayısının yanında kalıyordu. Erkeklerle gezip dolaşıyordu, sözümü dinlemiyordu. O yüzden ona da ateş ettim" diye ifade verdi.