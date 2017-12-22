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    Baba kurbanı Esra matematik dehası çıktı

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 07:41 | Son Güncelleme:

    Babasının, annesiyle birlikte öldürdüğü Esra Özen’in, üniversite sınavında ilk iki bine girdiği, matematik olimpiyatlarına davet edildiği, öğretmenlere bile ders verdiği öğrenildi.

    Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre Antalya'da, boşanmak isteyen eşini ve 23 yaşındaki kızını öldüren Sertok Özen hâkim karşısına çıktı. Özen'in öldürdüğü kızı Esra'nın matematik dehası olduğu, üniversite sınavında ilk 2 bin kişi arasına girdiği ve ODTÜ'yü kazandığı fakat ailevi problemler yüzünden okula gidemediği ortaya çıktı.

    Olay, Antalya'da geçen 14 Ekim gecesi yaşandı. Süt ürünleri firmasında şoför olarak çalışan 54 yaşındaki Sertok Özen, alkollü olarak geldiği evde kendisinden boşanmak isteyen eşi Hanife Özen'le (47) tartıştı. Tartışma sırasında pompalı tüfekle önce kuaförlük yapan eşini ardından silah sesini duyunca odaya koşan kızı Esra Özen'i (23) vurarak öldürdü. Çiftin 19 yaşındaki oğlu Şafak işte olduğu için ölümden kurtulurken, zanlı elindeki tüfekle bacanağı Osman Göçer'in evine bastı. Bacanağı ve baldızını öldürmek isteyen Özen, silah tutukluk yapınca kaçtı. Olaydan sonra yakalanan Özen ifadesinde cinayeti işlediğinde alkollü olduğunu, 90 bin lira ev kredisi borcunu ödeyemediği için bunalıma girdiğini söyledi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Sertok Özen önceki gün Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Bitkin görünen tutuklu sanık, savunma yapacak durumda olmadığını söyledi.

    ''ODTÜ'YÜ KAZANMIŞTI''

    Mahkemede ifade veren Sertok Özen'in oğlu Şafak Özen, kendisinin o gece mesaide olduğu için ölümden kurtulduğunu belirterek, "Ablam Esra bir matematik dehasıydı. Üniversite sınavında ilk 2 bin kişi arasına girdi. ODTÜ matematik bölümünü kazandı. Ancak ailevi problemler nedeniyle kaydını dondurdu, okula gidemedi. Öğrencilere özel ders veriyordu. Hatta matematik öğretmenlerine bile özel ders veriyordu. Matematik olimpiyatlarına davet edildi. Gidemedi. Babam alkol alıp, bizi huzursuz ediyordu" dedi.

    Baba dehşeti: Üniversiteli kızını ve eşini katlettiBaba dehşeti: Üniversiteli kızını ve eşini katletti

     

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