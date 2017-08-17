Baba konuştu... Alperen'in ölümünde kahreden detaylar...

Alperen'in hayatını kaybetmesinin ardından, ölüm nedeni ve olaydaki ihmaller zincirinin ortaya çıkartılması için çok yönlü soruşturma başlatıldı.Alperen Sakin'in cenazesine Adli Tıp Kurumunda yapılan ön otopside, çocuğun vücudunda darp ya da kesici aletle yaralanma izine rastlanmadığı, kesin ölüm nedeninin detaylı otopside ortaya çıkacağı belirtildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı soruşturmada ise konuyla ilgili görevlendirilen müfettişlerin, okulla ilgili denetimler yapacağı, Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu idaresinin kusurunun tespit edilmesi durumunda okulla ilgili yaptırımlarda bulunulacağı bildirildi

SAKİN AİLESİNİN EVİNDE YAS VAR



Çiğli ilçesinde yaşayan üç çocuk sahibi Serkan ve Buket Sakin çiftinin evinde yas var. Üç yaşındaki en küçük çocuklarını kaybeden acılı aileyi komşuları ve yakınları yalnız bırakmadı. Aileyi teselli etmek isteyen sevenleri, çiftin evine gelerek taziyelerini iletti.

07.30'DA SERVİSE BİNDİRİLDİ

Baba Serkan Sakin, olayın detaylarını anlattı. AA'nın haberine göre Alperen'in sabah 07:30'de annesi tarafından servise bindirildiğini söyleyen Sakin, "O gün kreşe gelen çocuklardan birinin doğum günü kutlaması varmış, içeriyi süslemişler. Servisten inerken çocuğun birinin acil tuvaleti geldiğinden ilk başta servis annesi onunla ilgilenmek için önce onu indirmiş. Servis şoförüne de çocukları indir demiş. Servis şoförü de çocuklar nasıl olsa indi diye kontrol etmeksizin aracı güneşin altına park etmiş. Çocuğum kemeri bağlı bir şekilde aracın içinde akşam 16:30'a kadar çırpınarak hayata gözünü yummuş." dedi.



Serkan Sakin ile Buket Sakin çifti, 3 yaşındaki oğulları Alperen’i 4 ay önce Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na yazdırmıştı.

DÜNYA TATLISIYDI

Baba Sakin, oğlunun neşeli ve zeki bir çocuk olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:"Alperen dünya tatlısı bir çocuktu. Hareketliydi, laftan sözden anlayan, okula gitmeden yazı yazmaya başlayan, resim yapan bir çocuktu. Oyuncağı, küçük köpeği bize hatıra kaldı ama asıl kalbimdeki yeri kaldı. Allah hiçbir anne babaya bir daha yaşatmasın. Şu anda ben inanıyorum ki benim masum ve günahsız olan oğlum Peygamber Efendimizin yanında."

OYUNCAKLARI HATIRA KALDI



Anneanne Elmas Atalay da torunun kıyafetlerinin ve oyuncaklarının kendilerine hatıra kaldığını belirterek, "Çok neşeli ve hareketli bir çocuktu. En çok gitarıyla 'tombik' adını verdiği oyuncağını severdi. Bununla beraber yatar, bunu her yere gezdirirdi. Abisiyle beraber oynarlardı. Bir de oyuncak atı vardı onunla evin içinde oradan oraya koşturup dururdu." diye konuştu.

AİLELER KREŞ ÖNÜNDE TOPLANDI

Alperen Sakin’in ölümünden sorumlu tutulan kreşe tepkiler sürüyor. Kreş önünde toplanan aileler ve çok sayıda kişi kreş yönetimine olayı saklamaya çalıştığı iddiasıyla tepki gösterdi. Çocuğunu aynı kreşe gönderen Berat Hayta, "Bu sorumsuzluğu kabul etmek mümkün değil. Olay affedilmeyecek bir olay. Bir çocuğun 8 saat bir arabada unutulması normal bir durum değil. Çok acı çektiren bir durum. Çocuğun ölümünü gizlemeye çalışmaları, soğukkanlı davranmaları çok korkutucu. Biz bunların mutlaka ceza almasını istiyoruz. Bu herkesin çocuğunun başına gelebilir. Bunların içeri girmesi ve çıkmaması lazım" dedi.

Veliler Meral Kuman, Berat Hayta ve Gülçin Tomruk konuştu. Veliler yaşanan acı olaya tepkili.

Kreşe kızını gönderen bir başka anne Meral Kuman, "Benim çocuğumda o kreşe gidiyor. Olayın yaşandığı gün serviste 10 çocuk vardı. Ben bunu biliyorum ancak onlar bilmiyor mu. Sertifikasının olmadığı yönünde duyumlar var. Aşçıymış, başkasının sertifikasıyla çalışıyormuş" diye konuştu.

Kreş görevlilerinin Alperen’i örtüye sarılı olarak hastaneye götürüldüğü gördüğünü ifade eden Gülçin Tomruk, "Olayın yaşandığı gün Alperen bir öğretmenin kucağında örtüye sarılı halde önce servisten indirilip okula sokuldu. Daha sonra ise yine aynı şekilde akşam saatlerinde hastaneye götürüldü. Hastaneye giriş saatini 17.11 olarak göstermişler. Ancak saat 20.00 gibi götürdüler. Olayın üstünü örtmeye çalıştılar" dedi. Bazı öğrenci velileri okul müdürünün evinde olduğunu iddia ederek kapıyı açmasını istedi. Öfkeli aileler kapının açılmaması üzerine binadan ayrıldı.

POLİSİN ISRARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayı aileye "Alperen bayıldı hastanedeyiz acil gelmeniz gerekli" diye haber veren okul yöneticilerinin polise ilk ifadelerinde gerçeği sakladıkları ortaya çıktı. Yöneticiler, Alperen’in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürdüklerini söyledi. Bu ifadelerden şüphelenen polisler, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin ısrarlı sorgusu sonrasında Alperen’in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı.

16.30'DA BULMUŞLAR!

Okul müdürünün aynı zamanda eşi olan servis şoförü T.İ., ifadesinde sabah 07.30’da Alperen’i evinden aldığını, Alperen’in serviste yolculuk sırasında uyuduğunu, okula geldiklerinde ise başka bir çocuğun ağlaması üzerine onunla ilgilendikleri için Alperen’i unutmuş olabilecekleri söyledi. Şoför T.İ. ayrıca Alperen’in okulda olmadığını fark ettikleri andan itibaren aramaya başladıklarını ancak sonuç çıkmaması üzerine en son servis minibüsüne saat 16.30’da baktıklarında Alperen’in cansız bedenini bulduklarını söyledi.

'KEMERİ BAĞLI UYUYORDU'

Servis minibüsündeki rehber personel D.K. da ifadesinde ifadesinde Alperen’in kemeri bağlı uyuduğunu, kreşe geldiklerinde öğrencileri dikkatle indirdiği sırada bir öğrencinin ağlamaya başladığını ve onu kucağına alarak okula götürdüğünü söyledi.

Gerçeği ortaya çıkaran polisler, servis şoförü T.İ. ile rehber personel D.K.’yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından iki şüpheli '’Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.İ. tutuklanırken, D.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KORSAN TAŞIMACILIK YAPIYORMUŞ

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, kreş servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden minik Alperen’in öldüğü servisin korsan taşımacılık yaptığını ve olayda ihmaller zinciri olduğunu söyledi. Söz konusu aracı araştırdıklarını belirten Bostancı, şunları söyledi:

"Konudan haberdar olunca servisi araştırdık. Ne odamıza da ne de belediye kayıtlı bir araç değil. Korsan taşımacılık yapıyor. Servisÿ araçlarında olması gereken kriterlere sahip bir araç değil. Sanki yürüyen bir bilboard gibi. Olayda da ihmaller zinciri var. Servis sürücüsünün sertifikası yok. Biz oda olarak servis sürücülerine trafikte farkındalıkÿeğitimleri veriyoruz. Ondan sonra servis kullanabilir sertifikası veriyoruz. Maalesef o kişi de sertifika yok. Öğrenciler okula geldiğinde normalde yoklama yapılması gerekiyor. Ancak rehber personel yoklama yapmamış çok acı bir ölüm. Biz yetkililerden korsan taşımacılığın önüne geçilmesi için sıkı denetimler istiyoruz. Denetim için illa ki böyle bir ölüm mü olması gerekiyor. Lütfen korsan taşımacılığının önüne geçelim. Biz ülkemizin geleceğini taşıyoruz."

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