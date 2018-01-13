Baba- kıza gençlerden anlamlı ödül

16’ncı Yılın Yıldızları Ödül Töreni YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Gecede 2017 yılının en beğenilen işadamı ve en beğenilen işkadını ödülleri Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’a verildi. 32 kategoride Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü’nün üniversite öğrencilerinin oylarıyla belirlenen her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 16’ncı Yılın Yıldızları Ödül töreni YTÜ Davutpaşa Kampusu’nda bulunan Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törende yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte işadamı, işkadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, köşe yazarı, yazar ve tiyatro oyunu gibi 32 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

ASRIN YILDIZLARI YETİŞTİ

Törenin açılış konuşmasını Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin yaptı. YTÜ’nün yüzyılın önemli isimlerini yetiştiren bir üniversite olduğuna değinen Şahin, “Yıldız Teknik Üniversitesi 106 yıllık bir üniversite. Şimdiye kadar asrın yıldızlarını yetiştirmiş bir üniversite. Osmanlı dönemi dahil, Cumhuriyetimizin başlangıcından bugüne kadar ülkeye hizmet eden nice yıldızlar yetiştirmiştir. Bugün yılın yıldızlarını bir araya getirdik. Bu bizim için büyük bir onur. YTÜ olarak sanat dünyamızdan, iş dünyamızdan ve bilim dünyamızdan bütün paydaşlarımızı buraya toplamış durumdayız. Biz bir teknik üniversitesiyiz ama YTÜ sosyal platformda da öncü olmak istemekte. Onun için biz sosyal inovasyon merkezini kurduk. Şu an Türkiye’nin en büyük teknoparkına sahibiz. Bir de yanında medeniyetin olmazsa olmazı sanat tasarım parkını kurduk.

YTÜ olarak medeniyeti bir üst tura çıkarmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Üniversitemizin bünyesinde 40’ın üzerinde kulüp var. Bu kulüplerimizin önemli bir kısmı büyük başarılara imza atıyor. Ulusal ve uluslararası platformda çok önemli başarılar sağlamış durumda. Bu sene Japonya’da düzenlenen robot yarışmasında 5 birincilik aldık. Formula yarışlarında Türkiye’yi temsil eden Yıldız Formula ekibi üniversiteler bazında dünyada 16’ncı sıraya oturdu. Türkiye’nin en prestijli kulübü, İşletme Kulübümüzün 16 yıldır düzenlediği etkinlik önemli bir başarı ve özveridir. Öğrencilerin heyecanını görüyorsunuz. Keşke bu öğrencilerin heyecanı bizim hocalarımızda da olsa biz Türkiye’ye çağ atlatırız. Belki bizim için örnek olurlar. Bu bizim için çok önemli. Bizi kırmayıp, gelen sanatçılarımız, iş dünyamızın temsilcileri, basın dünyamızın temsilcileri bunlar öğrencilerimize verdikleri değerin göstergesidir. Sanat dünyası ve iş dünyası bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz için çok önemli. Onları yüz yüze görmek öğrenciler için çok büyük bir motivasyon” diye konuştu.

ALDIĞIM ÖDÜLLERİN EN GÜZELİ



EN BEĞENİLEN İŞ KADINI: ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ

AÇILIŞ konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. İlk olarak 2017 yılının en beğenilen işkadını ödülü Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’a verildi. Yılın en beğenilen işadamı ödülü ise Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’a verildi. Aydın Doğan adına ödülü Arzuhan Doğan Yalçındağ, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’den aldı. Yalçındağ törende kısa bir konuşma yaptı. “Tüm öğrencilerimize hem babamı hem beni bu ödüllere layık gördüğünüz için teşekkür etmek istiyorum” diyen Yalçındağ şöyle devam etti: Hem büyük bir sürpriz oldu hem de bu ödüller bizim için çok anlamlı. Benim için herhalde aldığım ödüllerin en güzeli. Babam yılın işadamı seçilmiş, ben işkadını. İnşallah sizlerde bir gün böyle güzel duyguları yaşarsınız. Başarıları yakalarsınız. Ama dediğim gibi bu hiçbir şeye benzemiyor. İnsanın babasıyla aynı anda bir ödülü alması başka bir şey.

EN BEĞENİLEN GAZETE HÜRRİYET





YILIN en beğenilen gazetesi seçilen Hürriyet adına ödülü alan Yazıişleri Müdürü Ateş Yalazan, “Hürriyet bu yıl 70. yaşını kutluyor. Hürriyet kurulduğu günden bu yana genç kalmaya, sürekli kendisini yenilemeye çalışan bir gazete. Bu nedenle gençlerden bu ödülü almak bizim için çok anlamlı” dedi.