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    Baba ile küçük kızı kaza kurbanı

    İHA
    11.10.2017 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuk ile baba hayatını kaybetti, anne yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Kuzuculu Mahallesi, Zühtü Çelebi Caddesi'nde Adem Güneş'in (32) kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen plakası alınamayan 19 yaşındaki Cihat Ç.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

    Kazada motosiklette bulunan sürücü Adem Güneş ile arkasında yolcu olarak bulunan eşi Pınar ve 4 yaşındaki kızları Azra yaralandı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Güneş ailesini ilk müdahalenin ardından ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Azra ile baba Adem Güneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü Cihat Ç. gözaltına alındı.

    Etiketler: hatay , trafik kazası , Adem Güneş
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