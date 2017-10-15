Baba dehşeti: Üniversiteli kızını ve eşini katletti

Olay, dün gece yarısı, Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi’nde bulunan 1043 Sokak’ta meydana geldi. Dün gündüz saatlerinde, Akseki’ye giden Özen, gece yarısı evine döndü. Eve alkollü geldiği iddia edilen Özen, tartıştığı eşi Hanife Özen’in başına, üniversite öğrencisi kızı Esra Özen’in ise boğazına tüfekle ateş etti. Anne ve kızı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ardından Muratpaşa Mahallesi’nde oturan bacanağı Göçer’in evine giden Özen, kendisine kapıyı açan bacanağına tüfeği doğrulttu. Göçer’in, ani bir hareketle namlunun yönünü yukarı doğrultmasıyla tüfek ateş aldı. Özen paniğe kapılıp, kaçarken Osman Göçer ve eşi Emine Göçer polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, buradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra Özen’in evine gitti. Ekiplerin evde yaptığı incelemede, anne ve kızın cansız bedeni bulundu. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürülen anne ve kızının cansız bedeni, otopsinin ardından Serik İlçesi’nde defnedilecek. Polis ekipleri, kaçan Sertok Özen’i yakalamak için çalışma başlattı. Sertok Özen’in oğlu 19 yaşındaki Şafak Özen’in ise olay sırasında evde olmadığı belirtildi.