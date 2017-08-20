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    ‘B.O.W İstka’ Avustralya yolcusu

    Hürriyet Eğitim
    20 Ağustos 2017 - 15:24Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 15:27

    İTÜ Güneş Arabaları Ekibi (GAE) tarafından üretilen ve güneş enerjisiyle çalışan sekizinci araba olan ‘B.O.W İstka’, Avustralya'da yapılacak ‘World Solar Challenge 2017'ye katılacak.

    Türkiye'nin uluslararası alanda ödül alan ilk güneş arabası ekibi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güneş Arabaları Ekibi (GAE),  güneş enerjisiyle çalışan 8'inci araçları ‘B.O.W İstka’ ile 8-15 Ekim'de Avustralya'da yapılacak ‘World Solar Challenge 2017’ye katılmaya hazırlanıyor. Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen arabanın tanıtımı, üniversitenin Ayazağa yerleşkesinde yapıldı. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tayfun Kındap, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kındap, 1.5 yıldır süren kapsamlı bir çalışmanın sonucunda öğrencilerinin ortaya bir değer koyduğunu söyleyerek, "Öğrencilerimiz geliştirdikleri araçlarla dünya şampiyonalarına katılıyorlar. Yeni nesil bir güneş arabamızla tekrar Avusturalya'da yapılacak yarışmaya hazır duruma geldiler. Hem ağır bir mühendislik okuyacaksın, hem de bu tip projelere imza atacaksın, gerçekten bu kolay değil. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bunca çalışmanın sonucunda bunun gururunu yaşayacaklar. Onları zorlu bir sınav bekliyor. Binlerce kilometrelik bir yarışa gidiyorlar. Orada hem İTÜ hem de ülkemizi layıkıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

    GÜNEŞLİ BİR GÜNDE 800 KM YOL ALABİLİYOR

    Proje ekibinde yer alan Elektrik Mühendisliği öğrencisi Yunus Emre Çiçek de ‘B.O.W İSTKA’nın İTÜ'de üretilen diğer araçlara göre daha çok geliştirildiğini belirtti. Araçta yüzde 15 aerodinamik gelişim sağladıklarını dile getiren Çiçek, şunları söyledi:

     “Ayrıca yüzde 15 mekanik geliştirme de sağlandı. Yarışma kurallarında yaşanan süreçten dolayı daha zorlu bir döneme girildi.  Aracımız eski araçlara göre biraz daha hafif ve ufak. Kendi teknolojilerimizi barındırıyor. Araçta yüzde 90 yenilenmeye gidildi. Yeni gömülü sistem yazılımlarına geçildi. Yeni işlemciler ve teknolojiler uygulandı."

    Aracın 21 kişilik bir ekip tarafından geliştirildiğini söyleyen Çiçek, saate 140 km hıza ulaşabildiğine de dikkat çekti. Konuşmaların ardından, aracın tanıtımı ve kısa bir gösteri sürüşü yapıldı. Avustralya'daki yarışma öncesinde, İstanbul'dan hareket edilerek İzmir, Eskişehir, Ankara turuyla aracın test sürüşü gerçekleştirilecek.

     

     

     

    Etiketler: İTÜ Güneş Arabaları Ekibi , araba , proje
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