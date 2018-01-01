Azra’nın hayali kapıdan döndü

DUISBURG’ta doğup büyüyen iki çocuk annesi Tuba Çakmak, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Çocuklarım dans etmeyi çok seviyor. Evimize yakın olan BSF Hamborn 07’nin fitnes merkezindeki dans sınıfındaki kursları izlemek istedik. Memnun kalırsak da kaydımızı yaptıracaktık. Büyük kızım Azra dans kurslarına yazılmayı hayal ediyordu. BSF Hamborn 07’ye tavsiye üzeri telefon açıp, sınıflarda boş yer varsa dans kurslarına bakmaya geleceğimizi, kurslarına katılmak istediğimizi söyledim. Boş yer olduğu söylenmesi sonrası ayakkabı ve kostümleri alıp çocuklarımla kurs yerine gittim. Resepsiyona geldiğimde kendimi tanıtıp, telefon konuşmasını hatırlattım. Beklemem söylendi. Yetkili geri geldiğinde bana dönerek, ‘Başörtünüzü çıkarmanız gerekiyor. Sizi böyle kızlarınızla kurslara alamayız. Normalde içeri bile giremezsiniz‘ dedi. Şaşırdım, diyecek bir şey bulamadım. Şoka girdim. ‘Ben buraya iş başvurusu yapmadım. Çocuklarımı dans kursuna getirdim’ deyip kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. Çocuklarım şaşırdı. ‘Anne niye ağlıyorsun’ diyerek onlar da üzüldü. Kızlarıma ne olduğunu bile anlatamıyorum.”





‘BENİ RENCİDE ETTİLER’

Olayın WAZ gazetesinde yer alması sonrası basına yapılan açıklamada kulüp yöneticileri tüzüklerine atıfta bulunup dini ve ideolojik simgelerin yasak olmasına dikkati çekti. Yapılan açıklamaya tepki gösteren Tuba Çakmak ise hakkını sonuna dek arayacağını açıkladı. Çakmak, “Madem böyle bir uygulama var, bana nazikçe de söylenebilirdi. Çocuklarımın yanında rencide edici sözler sonrası yıkıldım. Çocuklarımın üzerinde kötü bir anı olarak kalmaması için ellerinden tutup bu salona girmek istiyorum. Dört ve altı yaşındaki çocuklarıma yaşadıklarımızı nasıl açıklarım? Çocuklarımın ‘Biz dans kursuna yazılmak istiyoruz, anne başörtünü çıkarır mısın?’ sorusuna ben nasıl yanıt verebilirim?” dedi.





IRKÇILIK KARŞITI BİLGİ MERKEZİ’NE BİLDİRİLDİ

Annelerinin başörtüsü takması bahane edilerek çocukların sınıflardaki dans derslerini dahi izlemesine izin verilmemesi sonrası açıklama yapan Duisburg Belediye Meclisi üyesi CDU’lu Görsel Doğan, gelişmelerden duyduğu üzüntüyü dile getirip aileye sahip çıkılacağını, konunun

Irkçılık Karşıtı Bilgi Merkezi’ne (Anti Rassismus-Informations-Center) de aktarıldığını açıkladı.