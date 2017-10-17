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    Azra Kohen kimdir?

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 16:20 | Son Güncelleme:

    Fi Çi Pi serisiyle tanıtınan Azra Kohen , çalıntı iddialarıyla gündeme geldi. Oyuncu Başak Sayan, dizisi de çekilen 'Fi' adlı kitabın kendi kitabından çalındığını iddai etti, gözler Azra Kohen’e çevrildi. Peki Azra Kohen kimdir?

    Azra "Akilah" Kohen (d. 1979, Azra Sarızeybek), Türk yazar ve psikolog. İlk kitabı olan Fi Akilah ismi ile yayımlandıktan sonra ikinci ve üçüncü kitabı Çi ve Pi Azra Kohen yazar adıyla basılmıştır. Azra Kohen, Azra Sarızeybek ismiyle 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi Üçüncü Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi bölümüyle devam etti. Son olarak Liverpool Üniversitesi'nde Davranış Bilimleri alanında uzmanlık yapmaya devam etmektedir. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. Yazdığı üçleme kitap serisi olan Fi, Çi ve Pi eserleri oldukça tanınınca Ay Yapım, bu seriyi Fi ismi ile internet dizisine uyarladı. 2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları var.

    Etiketler: Azra Kohen kimdir , fi çi pi
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