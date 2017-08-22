Azmin zaferi! İşçi olarak başladığı kazıda arkeolog oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Körtik Tepe'de yürütülen arkeolojik kazı, köyde oturan Kemal Sırlan'ın (29) yaşamını değiştirdi. Ilısu Baraj Gölü Altında Kalacak Kültür Varlıklarının Kurtarılması Projesi kapsamında 2000 yılından bu yana kurtarma kazılarının sürdürüldüğü Körtik Tepe'deki kazılar, yer altındaki tarihi eserlerin yanı sıra yer üstündeki "cevheri" de görünür kıldı.



Körtik Tepe'ye bir kilometre uzaklıktaki Yukarı Sazlık köyünde ikamet eden ve o yıl lise eğitimini tamamlayan Sırlan, aile bütçesine katkı sunmak için köydeki arkadaşlarıyla kazıda işçi olarak çalışmak için başvuru yaptı. Başvurunun kabul edilmesinin ardından Sırlan ve arkadaşlarına kazıdan çıkarılan toprağı taşıma görevi verildi.







İlk başta garipsediği kazı işini kısa sürede çok seven Sırlan, görevli arkeologlara özenip aynı mesleği yapmayı hedefledi. Sırlan, bir yıl sonra girdiği sınavda Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünü kazanmayı başardı. Üniversiteyi okuduğu 4 yıl süre boyunca yaz aylarında kazılara katılmayı sürdüren Sırlan, mezuniyetinin ardından Batman Üniversitesi Arkeoloji bölümünde yüksek lisansa başlayarak "Körtik Tepe sürtme taş aletleri" üzerine çalışma yaptı.



'NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'



Geçen yıl girdiği KPSS'de 10 bin kişi arasında 16'ncı olma başarısı gösteren Sırlan, köydeki arkadaşlarının halen işçi olarak çalıştığı kazıda arkeolog olarak görev alıyor. Arkeolog Kemal Sırlan AA muhabirine, 7 kardeşinin bulunması nedeniyle sadece para kazanmak için dahil olduğu arkeolojik kazının ufkunu açtığına işaret ederek, "Arkeolojik kazının ne olduğunu bilmiyordum. Tek amacım para kazanmaktı. İlk başta sadece kürekle el arabasına toprak doldurup taşıdım." dedi.



Zaman içerisinde arkeologların yaptıklarını kavramaya başladığını ve tarihi eser bulunduğunda yaşadıkları sevince ortak olduğunu belirten Sırlan, onlara özenip arkeolog olmayı kararlaştırdığını dile getirdi. Bir yıl sonra girdiği sınavda çok arzuladığı arkeoloji bölümünü kazandığını, eğitiminin ardından yüksek lisansa başladığını anlatan Sırlan, şöyle konuştu:







"Kazı sayesinde bu mesleği çok sevdim. Önemli tarihi bulguya ulaştığında büyük sevinç yaşanıyor. Bu yüzden üniversite sınavında ilk tercih yaptım. Öğrencilik yıllarımda da tamamen bu kazılara dahil oldum. Şimdi Batman Üniversitesinde yüksek lisans yapıyorum ve yakında tezimi tamamladıktan sonra doktoraya başlayacağım. Bu yıl KPSS'de bölüm alanında 10 bin kişi arasında 16'ncı oldum."



Sırlan, Körtik Tepe kazılarının 2000 yılında başladığında 12 yaşında çocuk olduğunu, köydeki gençlerin gidip çalıştığını ifade ederek, "Körtik Tepe hayatımı değiştirdi. Hedefim akademik kariyer yapmaktır. 3 yıl önce kız kardeşim Evin üniversite sınavında Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kazandı." dedi.



'ONA ELİMİZDEN GELDİĞİNCE FIRSAT TANIYACAĞIZ'



Kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Vecihi Özkaya ise Sırlan'ın azmi sonucunda elde ettiği başarının gençlere örnek teşkil ettiğini söyledi. İşçi olarak kazıya dahil olan Sırlan'ın artık arkeolog olarak görev aldığını vurgulayan Özkaya, "Buradaki kazıyı tek başına idare edebilecek yetkinliğe ulaştı." diye konuştu. Gerekli ortamı yakaladığı zaman inanların ne gibi değerlere sahip olduğunu görüldüğünü dile getiren Özkaya, şunları kaydetti:



"Burası kazının yanı sıra aynı zamanda gençlere fırsat sunma alanıdır. Bu bakımdan burası çok yönlü bir projedir ve Kemal bunun en güzel örneğidir. Kemal, fırsat tanındığında insanların neler yapabileceğinin güzel bir örneğidir. Ona elimizden geldiğince fırsat tanımaya çalışacağız. Çünkü fırsatları çok iyi değerlendireceğini biliyoruz."

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