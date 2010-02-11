Aziz Yıldırım'a şok cevap

Saracoğlu’nda Galatasaraylı sanatçıların şarkılarının çalınmasına izin vermeyen yine o...

Emre Belezoğlu’nun eski takımının adını anmasına bile sinirlenen tabii ki o...

Son günlerde Galatasaray’ı ağzından düşürmeyen, yaptığı transferleri diline dolayan da o.

Evet; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan bahsediyorum.

Üşenmedim, akıllı transfer politikalarından dem vuran, Galatasaray’a ders vermeye kalkan Aziz Yıldırım’ın icraatlarını araştırdım.

Aziz Bey, 12 yıllık başkanlığına tam 12 hoca sığdırdı:

Geldiğinde Otto Bariç vardı; sözleşmesini yenilemedi.

Sırasıyla Joachim Löw, Rıdvan Dilmen, Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Christoph Daum, Arthur Zico, Luis Aragones ve yeniden Daum ile çalıştı.

Görüldüğü gibi teknik adamı belirlerken gayet planlı, sistematik, akıl dolu, stratejik bir yol izledi. İskender Baydar yazıyor

Futbolcu transferinde de mantık dolu, beceri isteyen, Fenerbahçe’ye yakışan icraatlara imza attı.

İşte, yıl yıl, Fenerbahçe’nin planlı, programlı, profesyonelce belirlenmiş transfer listesi:

1997-1998: Dimas, Taner Savut, Faruk Yiğit, Saffet Akbaş, Sabin Ilie.

1998-1999: John Lesiba Moshoeu, Metin Diyadin, Elvir Baljic, Viorel Moldovan, Murat Yakın, Ogün Temizkanoğlu, Abdullah Ercan, Sergen Yalçın, Benhur Babaoğlu.

1999-2000: Souleymane Oulare, Engin İpekoğlu, Alpay, Samuel Johnson, Yaw Preko.

2000-2001: Yusuf Şimşek, Serhat Akın, Celil Sağır, Recep Biler, Ali Güneş, Haim Revivo, Milan Rapaic, Kenneth Andersson, Zoran Mirkoviç, Nikola Lazetic.

2001-2002: Reinaldo Vicente Simao, Ali Akdeniz, Erman Yıldırım, Oktay Derelioğlu, Ümit Özat, Ceyhun Eriş, Hakan Bayraktar, Efe İnanç.

2002-2003: Miroslav Steviç, Volkan Demirel, Cem Karaca, İsmail Güldüren, Vladimir Bestchastnykh, Ariel Arnaldo Ortega, Tuncay Şanlı, Erhan Albayrak, Kemal Aslan, Washington, Fatih Akyel, Sergiy Rebrov, Semih Şentürk.

2003-2004: Mehmet Aurelio, Olcan Adın, Fabio Luciano, Ivajlo Petkov, Mahmut Hanefi, Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı, Servet Çetin, Pierre van Hooijdonk, Stjepan Tomas, Marcio Nobre, Robert Enke.

2004-2005: Murat Hacıoğlu, Fabiano, Nicolás Anelka, Alex, Serkan Balcı, Önder Turacı, Gürhan Gürsoy, Deniz Barış.

2005-2006: Serdar Kulbilge, Stephen Appiah, Zafer Biryol, Can Arat, Kerim Zengin.

2006-2007: Tümer Metin, Rüştü Reçber, Uğur Boral, Diego Lugano, Mateja Kezman, Edu Dracena, Deivid, Matheus Parana, Onur Tuncer.

2007-2008: Roberto Carlos, İlhan Parlak, Yasin Çakmak, Ali Bilgin, Colin Kazim-Richards, Vederson, Gökhan Gönül, Maldonado.

2008-2009: Burak Yılmaz, Gökhan Emreciksin, Emre Belözoğlu, Daniel Güiza, Abdülkadir Kayalı, Josico.

2009-2010: Gökhan Ünal, Bekir İrtegün, Mehmet Topuz, Cristian Baroni, Andre Santos, Özer Hurmacı, Fábio Bilica.

Tam 105 futbolcu.

Bu kadar çok hoca, bu kadar çok futbolcu, bu kadar çok plan, bu kadar çok proje, bu kadar çok yıl, bu kadar çok akıl ile elde edilen başarı ne kadar?

İşte, Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Başkanlığı döneminin dökümü:

Galatasaray 6 şampiyonluk.

Fenerbahçe 4 şampiyonluk.

Beşiktaş 2 şampiyonluk.

Ve bir de Fenerbahçe’nin bitmek bilmeyen Türkiye Kupası hasreti.

Aziz Yıldırım’a göre, bu tablonun tek sorumlusu hakemler.

Vallahi tebrikler…

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Bizim sektörde “Başkan’ın özel kalemi” olarak adlandırılan arkadaş, geçen gün gazetesinde Aziz Yıldırım’ı aşağıdaki şu cümlelerle tanımlıyordu:

“O bir lider... Türk futbolunun en güçlü ismi... O, projeleri, söylemleri ile Türk futboluna yön veren, değer katan başkan... O, kimsenin konuşmadığını konuşan, duruşu ve cesur yüreği ile örnek alınan kişi...”

Değerli meslektaşıma buradan acil şifalar diliyorum.