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Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m; GÃ¼iza kaÃ§ Q7 eder?

Biri 28 yaÅŸÄ±nda 15 Milyon Euroâ€™ya geldiâ€¦

fatihkaya@hurriyet.com.tr
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DiÄŸeri 26 yaÅŸÄ±nda 7,3 Milyon Euroâ€™ya geldiâ€¦

Biri Ä°spanya gol kralÄ± oldu TÃ¼rkiye geldiâ€¦
DiÄŸeri Ä°talyaâ€™da 3â€“5 maÃ§ oynadÄ± TÃ¼rkiye geldiâ€¦

Biri Ä°spanya milli takÄ±mÄ±nda Avrupa Åžampiyonu oldu geldiâ€¦Â Â Â
DiÄŸeri DÃ¼nya KupasÄ±nÄ± evinde izleyip geldiâ€¦Â Â

Biri kariyerinin zirvesinde geldiâ€¦
DiÄŸeri kariyerinde dibe vurup geldiâ€¦

Birini 150â€“200 kiÅŸi karÅŸÄ±ladÄ±â€¦
DiÄŸerini 20 bin kiÅŸi karÅŸÄ±ladÄ±â€¦

Biri sadece Barcelonaâ€™nÄ±n B takÄ±mÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± giydiâ€¦
DiÄŸeri Porto, Barcelona, Ä°nter, Chelsea formasÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±na geÃ§irdiâ€¦

Biri forma giydiÄŸi takÄ±mlarda sadece SÃ¼per Kupa gÃ¶rdÃ¼â€¦
DiÄŸeri bir KÄ±talararasÄ±,Â  beÅŸ Lig, bir Åžampiyonlar Ligi olmak Ã¼zere toplam 14 kupa gÃ¶rdÃ¼â€¦

Biri kariyerinde dibe vurduâ€¦
DiÄŸeri kariyerinde yeniden zirve yaptÄ±â€¦

Biri gelmeden milli futbolcuydu, ÅŸimdi deÄŸilâ€¦
DiÄŸeri gelmeden milli futbolcu deÄŸildi, ÅŸimdi milliâ€¦

Biri Ã¼lkesinin medyasÄ±nda unutulmuÅŸ durumdaâ€¦
DiÄŸeri Portekizâ€™de kahraman durumundaâ€¦

Biri takÄ±mÄ±nda istenmeyen adam!
DiÄŸeri takÄ±mÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ±!

Evet Sevgili Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€¦

YukarÄ±daki Ã§ok bilinenli denkleme gÃ¶re GÃ¼iza kaÃ§ Q7 ediyor?

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