Aziz Yıldırım büyüklüğü

Ülkemizde yine coşkuyla kutlandı!

Gündem...

"El clasico"...

Aziz Yıldırım ile icazet makamı...

Bu kez farklı bir strateji...

En çok istifa edip geri dönen Başkan rekorunu geliştirmedi...

Sokaktaki adam alıştı...

Tepki belli...

"Sen mi büyüksün ben mi?" kavgası...

Yıldırım, futbolu yönetmeye çalışıyor… Yönetiyor mu? Hayır...

“Futbol gündemini” yönetiyor…

Neden?

Fenerbahçe Başkan'ı olmanın verdiği rahatlık var…

Sağa sola direktif yağdırıyor...

Hadi daha da ileri gidiyorum Fenerbahçe'yi kullanarak "gider" yapıyor...

Aziz Yıldırım'ı bugün Fenerbahçe olmasa kim tanırdı?

Aynı şekilde Türk Futbolunu yöneten herkes için söylüyorum...

Yıldırım Demirören, Adnan Polat, Mahmut Özgener, Levent Kızıl...

Daha da ekleyin, futbolun Sezarlarını yazın...

Üç soruluk kısa test;

Ekonomiden sorumlu Bakan kim?

TBMM Başkanı?

Peki, Başbakan yardımcısının ismi?

İddia ediyorum anket yapılsa 10 kişiden 9'u üç soruyuda doğru cevaplayamaz...

Üç büyüklerin başkanları kim diye soralım...

Yüzde yüz başarı...

Aziz Yıldırım sanıyor ki, o çok büyük...

Hayır efendim, o senin büyüklüğün değil...

O Lefter'in, Can Bartu'nun, Cemil Turan'ın, Selim Soydan'ın, Rıdvan Dilmen'in, İslam Çupi'nin büyüklüğü...

Bırak şimdi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü boy yarışını...

Sen neden başarısızlıklarına Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile kılıf hazırlıyorsun?

Onu açıklada bilelim...

Başarılıyken sen yaptın, başarısızken "kılıf"?

Merak ediyorum. Yapılan açıklamalarla tatmin olan var mı?

Üç senedir neden şampiyon olamadığını açıklayamıyorsun…

Rüştü’yü karalıyorsun…

Hem de Fenerbahçe’nin bahsettiğin tüm maçları kazanmasına rağmen böyle konuşabiliyorsun!

Rüştü son Bursa maçında şaibe yaptı diyelim…

Savcılığa git suçla. Suçluysa cezasını çeksin…

Ama sen yenseydin şampiyon oluyordun?

Yenemedin?

Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor veya Vefaspor...

Tüm camialar için geçerli...

Gönüllerde yer ettiğin kadar büyüksündür…

Süleyman Seba'yı neden özlüyoruz...

Hiç kendinize sordunuz mu?

Beyefendiliğinden, adamlığından, saygınlığından, dürüstlüğünden...

Süleyman Seba denince ilk akla bunlar gelir...

Bırakın kupaları veya başarıları kimin umurunda...

Önce Süleyman Seba, İslam Çupi, Ali Sami Yen ol! Ondan sonra büyüklükten konuş...

En kolay yol başarısızlığın arkasından çıkıp gündem değiştirmektir…

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi camialarda Başkanlık yapan isim kim olursa olsun rahatlıkla yapar…

“Fenerbahçe büyüktür”…

Evet doğru…

Sonrası?

