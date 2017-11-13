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    Aziz Nesin’in oyunu Londra’da prömiyer yapıyor

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    13.11.2017 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Türk mizahının ustalarından Aziz Nesin’in ‘Tut Elimden Rovni’ adlı oyununun prömiyeri, Londra’da özgürlüğün ve eğlencenin sınırlarının zorladığı Camden Town’da yapılacak.

    CAMDEN High Street üzerindeki Etcetera Theatre salonunda toplam üç gün sahnelenecek oyunun ilk iki gösterisi, bu cumartesi ve pazar günleri saat 17.00 ve 19.30’da, üçüncüsü 20 Kasım Pazartesi günü saat 21.30’da seyirciyle buluşacak. Yapımcılığını Zeynep Dalkıran yönetimindeki Pan Productions’un üstlendiği 90 dakikalık oyunun yönetmenliğini Göktay Tosun yapıyor. 

    Aziz Nesin’in oyunu Londra’da prömiyer yapıyor

    Akrobat bir çiftin evliliğini konu alan oyun Mela ve Rovni’den yola çıkarak tüm ikili ilişkileri ‘denge’ unsuru ile birer cambaza benzetir.
    Aziz Nesin yorumunda, “Cambazlık nasıl bir denge kurmaksa, iki insanın karşılıklı ilişkilerini sürdürmeleri de aralarındaki dengeyi sağalamalarına bağlıdır. Denge bozulunca yeniden kurulamazsa, o iki kişi birbirini yok edecek, düşeceklerdir” diyor.
    UNESCO’nun yayınladığı Index Translationum adlı dünya çeviri bibliyografyasına göre, Aziz Nesin, Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet’in ardından eserleri yabancı dillere en çok çevrilen dördüncü yazar.

    Aziz Nesin’in oyunu Londra’da prömiyer yapıyorOyun hakkında bilgi almak için:
    tiyatro@panproductions.co.uk
    07944 430 349
    www.panproductions.co.uk

     

    Etiketler: Tut Elimden Rovni , LONDRA , Camden Town
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