Aziz Kocaoğlu yeniden aday olacak mı? İlginç sözler...

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Konak Rotary Kulubü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu katıldı. Rotary üyelerinin sorularını yanıtlayan Kocaoğlu, tramvay, katı atık bertaraf tesisi, ulaşım grevi, otopark sıkıntısı konularında açıklamalar yaptı. Kocaoğlu, yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruya 2019 seçimlerine altı ay kala kararını açıklayacağı yanıtı verdi. Kocaoğlu, daha sonra yer sorunu nedeniyle yapımına başlanamayan katı atık bertaraf tesisine değinerek adaylık konusunda ilginç bir sinyal verdi. Yamanlar Dağı eteklerinde bulunan ancak mahkemelik olan alanla ilgili konuşan Kocaoğlu, "Evsel atık tesisi yeri arayışı sürüyor. İki avukat arkadaşımızın açtığı dava var. Bilirkişi aşamasında. Yeri bulduğumuz zaman yapacağım. Zaten gelecek dönem aday olmayı düşünürsem bu çöplük işini halledemediğim için olacak" dedi.

"TRAMVAY YILBAŞINDA BİTECEK"

Kocaoğlu, Rotary üyelerinin tramvay inşaatı ile ilgili soru ve eleştirilerini yanıtladı. İzmir gibi eski kentlerde tramvay ve altyapı yatırımlarının belediye, müteahhit ve vatandaşlar için son derece sıkıntılı olduğunu dile getiren Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tramvay İzmir’in, Konak’ın Alsancak’ın kurtuluşu olacaktır. Bugün yoldaki inşaat, çalışmalar ve bol miktarda lehte alehte konuşmalar herkesin kafasını karıştırıyor. Kent merkezine gelen insanları toplu taşımaya özendirmek gerekiyor. Tramvayı birlikte yaşayıp göreceğiz. Trafik sıkıntısı getirmeyecek. Sadece Şair Eşref Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı’nın bir bölümünde trafikle örtüşüyor. Diğer yerlerde kendine ayrılmış yoldan gidiyor. Şair Eşref sağdaki parklanmalar nedeniyle tek şerit çalışıyordu. Tramvayla birlikte bu kalkacak, 1,5 şerit çalışacak. Tramvayın bitmesini, yaşama geçmesini bekleyelim. O güzergahtan otobüslerin kalkmasıyla, trafiğin nasıl rahatlayacağını görelim. Konak tramvayı yılbaşında bitecek ve çalışmaya başlayacak. Üçkuyular’dan Halkapınar’a tıngır mıngır gidecek" dedi.

"DENİZ ULAŞIMI BÜYÜK ORANDA ARTMAYACAK"

Ulaşımda denizin kullanımının neden artmadığı konusundaki soruyu yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, 56 yaşında belediye başkan olduğunda körfezle boğazın, adayla yarımadanın ulaşım açısından farkını yaşayarak öğrendiğini söyledi. Kocaoğlu, "İzin aldığımız Karantina, Mavişehir gibi yerlere yeni iskeleler yapacağız. Yolcu sayısını arttırmaya çalışacağız. Ancak bizim boğazımız değil körfezimiz var. Boğaz’da mutlaka deniz yoluyla ulaşım yapmak zorunluluğu var. İzmir’de ise alternatif olarak karayolu var. Bu nedenle deniz ulaşımını büyük oranda arttıramayacağız bir gerçektir" dedi.

"TRAFİĞİ YÖNETEN SORUMLULAR GEREĞİNİ YAPMALIDIR"

Trafik sıkışıklığı konusunda konuşan Kocaoğlu, yeni arterler açtıklarını ama trafik denetiminin yapılmasının şart olduğunu söyledi. Kocaoğlu, "Hatay Caddesi İzmir’in önemli bir arteridir. Şu anda bu caddede üç sıra parklanma yapılıyor. Buna kimsenin hakkı yoktur. Yaptırmaya da kimsenin hakkı yoktur. Trafiği yöneten sorumlular bunun gereğini yapmalıdır" dedi. Dünyanın her kentinde otopark eksikliği olduğunu belirten Kocaoğlu, Alsancak’ta otoparkların boş durduğunu vurgulayarak, "Bakıyoruz otoparklara, otoparklar boş. Kahramanlar Otoparkı için ’Park et devam et’ kampanyası yaptık. Toplam 1200 araç kapasiteli otoparkla 1 yılda 800 abone yapabildik. Alsancak’ta gideceği yere bedava götürüyoruz. Bunu Alsancak’ta araçları otoparka çekebilmek için yaptık. Çağdaş ulaşımı hayata geçirdikçe Alsancak’a arabasıyla gelen adam 7 TL verip mağazasının önüne park edemeyecek. Sabahtan akşama park etmek için 25- 30 TL verecek. Bir süre sonra arabayla değil toplu ulaşımla gelecek" dedi.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

İZDENİZ’de yaz aylarında yapılan grevle ilgili soruyu yanıtlayan Kocaoğlu, geçmişte toplu sözleşmelerin uzlaşı veya yüksek hakemde bittiğini söyledi. Ak Partili belediyelerde sendikaların grev yapmaya cesaret edemediğini belirten Kocaoğlu, "Ben sonuna kadar pazarlık etmek sonuna kadar parayı tasarruflu kullanmak durumundayım. İşçiye zatenÿ yüksek ücret veriyoruz. Bunun üstüne grev yapılacaksa herkes çekecek. Millet oy vermezse vermeyecek ama teslim olmayacağız. Başkan olarak o zaman eve gidip yatalım mı?ÿ Belediye başkanlığı biraz farklı iştir. İmar isteyene ver, ona ver..." dedi.

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