Aziz Aleks.

her zamanki sÄ±kÄ±cÄ±, rezalet, temposuz futbolunu oynadÄ±. Bence FenerbahÃ§e

bu futbolu ile herÅŸeyi hakediyor. Finaller, kupalar, baÅŸarÄ±lar. Bursa ise,

6 puana raÄŸmen kupaya havlu atacak gibi duruyor. Fenerâ€™liler yÄ±lÄ±n ilk maÃ§Ä±nda,

maÃ§a hÃ¼cum etti, yÃ¼zbinler 90 dakika bu dinamik takÄ±mÄ± destekledi. BursalÄ±lar,

maÃ§a gelmeye lÃ¼zum bile gÃ¶rmediler. Hemen futbolculara gelirsek, Aleks

inanÄ±lmazdÄ±. Ã‡ok hÄ±zlÄ±ydÄ±. Her zamanki gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼. Buna karÅŸÄ±lÄ±k Sercan,

FenerbahÃ§eâ€™e imza atamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geleneksel topunu oynadÄ±. Ama Aleks

deÄŸil 3 yÄ±l iÃ§in 21 trilyon lirayÄ±, kiliseleri, katedralleri, herÅŸeyi hakediyor. Ã–yle ki,

Papa olsa yerini yadÄ±rgamaz. AynÄ± tempoyla gÃ¶revini yapar. Carlos, zaten maÃ§ iÃ§erisinde

18 yaÅŸÄ±nda gibi, hiÃ§ bir adamÄ± kaÃ§Ä±rmÄ±yor ve futboluna son noktayÄ± da FenerbahÃ§eâ€™de

koyacak gibi duruyordu. Oyuncu deÄŸiÅŸiklikleri -Ali Bilgin, Josico ve Deniz, beni

benden alÄ±p baÅŸka bir yere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼, zevkli ve heyecanlÄ± futbollarÄ± ile maÃ§Ä± iyi

bitirdiler. FenerbahÃ§eâ€™ye bir hayli yakÄ±ÅŸan rÃ¼zgarÄ±n oÄŸlu UÄŸur BoralÂ

mÃ¼thiÅŸti, tek baÅŸÄ±na bir takÄ±mdÄ±, hiÃ§ top kaybetmedi. Hakeme de gelince CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r,

bazÄ± pozisyonlarÄ± katletti. Bu camiada nasÄ±l barÄ±nÄ±yor anlamÄ±yorum. %100â€™lÃ¼k bir

kÄ±rmÄ±zÄ± kartlÄ±k pozisyonu yedi, maÃ§Ä±n skoruna direk etkiledi, ve birkaÃ§

pozisyonda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi. Ã‡ok koÅŸuyormuÅŸ. Deli dana da koÅŸuyor.

Ve tabi ki kupa devam ediyor. Ã–nce AnkaragÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼ Ankaraâ€™da karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor, yeniyorsun.

Sonra evinde Bursa, 2.Ligâ€™den Tokat, sonra gene evinde EskiÅŸehir ile oynuyorsun.

Bursa ise FenerbahÃ§e deplasmanÄ±nda. Peki sorabilir miyim ErtuÄŸrul SaÄŸlamâ€™a?

Yahu sen bu tÃ¼r maÃ§larda nasÄ±l ikili forvet oynamazsÄ±n? Veya ne zaman iki forvet oynarsÄ±n?

Romashenko, Sercan, GÃ¶khan GÃ¼leÃ§. 3 forvet ilk 11â€™de. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k risk alÄ±yorsun.

Hadi bana sÃ¶yle.

JÃ¼piterâ€™e karÅŸÄ± mÄ± tek forvet oynacaksÄ±n? Kimlere ne zaman ÅŸans vereceksin?

Bu maÃ§larda Ä°lhanâ€™a GÃ¼rhanâ€™a ÅŸans vermezsen, 17â€™lik Kadirâ€™i almanÄ±n bir anlamÄ± var mÄ±?

HayÄ±r yok.

Peki fanatik FenerbahÃ§eâ€™liler iÃ§in ayrÄ±, saÄŸlÄ±klÄ± FenerbahÃ§eâ€™liler iÃ§in ayrÄ± iki yazÄ± yazmanÄ±n bir anlamÄ± var mÄ±?

HayÄ±r artÄ±k gerek yok.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k ikisi bir arada.

Tam oku, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä± destekle, kombine al, forma al, maÃ§a git Aleksâ€™e tap.

Birer satÄ±r atlayarak oku, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸa, objektif ol, rahat uyu.

Kilisenin vazgeÃ§ilmezi..

Aziz Aleks.

Ä°kisi bir arada.

Marketlerde...

Aziz Aleks.