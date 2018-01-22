Azez nerede yer alıyor? Azez harita üzerinde nerede?

Azez, harita üzerinde Türkiye ile Suriye arasında önemli bir köprü görevi üstleniyor. TSK ve ÖSO güçlerinin geçiş için kullandığı ve gündem içerisinde adı birçok kez zikredilen Azez, vatandaşların da ilgisini çekti. Peki, Azez harita üzerinde nerede yer alıyor? İşte, merak konusu olan geçiş merkezi hakkında bazı bilgiler

AZEZ NEREDE YER ALIYOR?

Azez, Halep İli'ne bağlı bir yerleşim yeri olarak bilinmektedir. Azez'de yoğun olarak sünni müslüman olan Araplar, Kürtler ve Türkmenler yaşamaktadır. Azez'in kent merkezinde 50 bin, köyleriyle birlikte ise 100.000'e yakın nüfusu vardır.

Azez, tarihi açıdan Selçuklular ile Haçlılar arasında 1125 yılında çıkan “Azez Muharebesi”nin geçtiği yer olarak biliniyor.