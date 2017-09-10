Azeri asıllı Rus milyarderin ultra lüks yatı Marmaris’te

Yunanistan’ın Adriyatik Denizi girişindeki Korfu (Corfu) Adası, Mikonos (Mykonos), Tilos ve Leros Adaları’nı gezdikten sonra eşi Tatyana Akhmedov, 3 çocuğu ve yakın dostları ile Bodrum’a gelen Farhad Ahmedov’un yatı Luna, dün Marmaris’e geçti.



ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR



Helikopter pisti, mini denizaltısı, 6 hız teknesi, kapalı ve açık 2 yüzme havuzu, kurşun geçirmez camları ve her türlü silahlı saldırıya karşı savunma sistemi bulunan çelik gövdeli ultra lüks yat, Hisarönü Körfezi Bencik Koyu’na demirledi.







Günübirlik tekne turuna çıkanların hayranlıkla izlediği motoryatın çevresinde, korumalar sürekli zodyak bot ile tur atarak kimseyi yaklaştırmadı. Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, gaz üretim şirketlerinden Northgas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Farhad Ahmedov ve yakınlarının, Marmaris’te ne kadar tatil yapacağı konusunda açıklama yapılmadı.





