Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Azeri asıllı Rus milyarderin ultra lüks yatı Marmaris’te

Azeri asıllı Rus milyarderin ultra lüks yatı Marmaris’te

MARMARİS(Muğla), (DHA)
10.09.2017 - 14:44 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 15:41

Azeri asıllı Rus milyarder 62 yaşındaki Farhad Ahmedov’un ultra lüks yatı ’Luna’, Marmaris’e geldii. Helikopter pisti, mini denizaltısı, 6 hız teknesi, kapalı ve açık 2 yüzme havuzu, kurşun geçirmez camları ve her türlü silahlı saldırıya karşı savunma sistemi bulunan çelik gövdeli ultra lüks yat, Hisarönü Körfezi Bencik Koyu’na demirledi. Korumalar yatın çevresinde zodyak bot ile sürekli tur atarak kimseyi yaklaştırmadı.

Yunanistan’ın Adriyatik Denizi girişindeki Korfu (Corfu) Adası, Mikonos (Mykonos), Tilos ve Leros Adaları’nı gezdikten sonra eşi Tatyana Akhmedov, 3 çocuğu ve yakın dostları ile Bodrum’a gelen Farhad Ahmedov’un yatı Luna, dün Marmaris’e geçti.

ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Helikopter pisti, mini denizaltısı, 6 hız teknesi, kapalı ve açık 2 yüzme havuzu, kurşun geçirmez camları ve her türlü silahlı saldırıya karşı savunma sistemi bulunan çelik gövdeli ultra lüks yat, Hisarönü Körfezi Bencik Koyu’na demirledi.
Azeri asıllı Rus milyarderin ultra lüks yatı Marmaris’te

Günübirlik tekne turuna çıkanların hayranlıkla izlediği motoryatın çevresinde, korumalar sürekli zodyak bot ile tur atarak kimseyi yaklaştırmadı. Dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan, gaz üretim şirketlerinden Northgas’ın Yönetim Kurulu Başkanı Farhad Ahmedov ve yakınlarının, Marmaris’te ne kadar tatil yapacağı konusunda açıklama yapılmadı.
Azeri asıllı Rus milyarderin ultra lüks yatı Marmaris’te

Etiketler: Rus , Azeri , milyarder , Yat
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri