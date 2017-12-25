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    Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü

    AA
    25.12.2017 - 15:59 | Son Güncelleme:

    Azerbaycan'ın, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi.

    Etiketler: iha
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