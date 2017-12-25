Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi.
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