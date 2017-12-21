Az ye genç kal

İngiliz basınına göre az yemek, kırışıklıkların önüne geçmek için önemli. ABD’nin Wisconsin-Madison Üniversitesi’ndeki Yaşlanma Metabolizması Araştırma Programı’ndan Dr. Rozalyn Anderson, yaşlanmanın günde alınan kalori miktarı azaldıkça yavaşladığını söyledi.

AKCİĞER İÇİN DOMATES

ABD’deki Rush Üniversitesi’nden bilim insanlarının araştırmasına göre ise yeşillik ve salata beynin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Her gün ıspanak, kara lahana tüketmek beyni 11 yıl daha genç tutuyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan araştırma ise günde 2 domates ya da 3 elma yemenin, akciğerlerin doğal yaşlanmasını yavaşlattığını ve sigara içmenin neden olduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırdığını ortaya koydu. Ancak araştırmacılar, bunların taze olması gerektiğini, işlenmiş ve konserve olanların bu etkiyi yaratmayacağını vurguladı.