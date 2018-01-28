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Az gören 700 çocuğa umut oldu

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 21:12 | Son Güncelleme:

TÜRK Telekom tıbben görme engelli kabul edilen yüzde 1 ile 10 arasında görme kalıntısına sahip çocuklara ‘Günışığı Projesi’ ile destek vermeye devam ediyor.

Projenin İstanbul’daki ayağı çerçevesinde, 63 çocuğa ve ailesine projeye dahil olmaları için seminer verildi. Verilen eğitimlerde, bireysel değerlendirme, eğitim ve aile farkındalık konularına değinildi. 2014 yılında 100, ardından her yıl 200 öğrenciyle eğitimlere başlanan Günışığı Projesi’nde, tıbben görme engelli 700 çocuk yararlandı ve bu çocukların yüzde 60’ı normal okulda eğitim almayı başardı. 

EĞİTİCİ OYUN KURGULANDI

Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, “Günışığı Projemizi Türkiye’nin her ilinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Proje’de verilen eğitimleri uzaktan da erişilebilecek şekilde kurguladık. Çocuklarımız, buradaki bireysel eğitim ve değerlendirmenin ardından 7 ay boyunca uzaktan eğitime tabi tutuluyorlar. Şimdiye kadar 58 ilimizden 700 çocuğumuz erken müdahale eğitimiyle ‘görmeyi’ öğrendi. Hem onların hem de ailelerinin hayatları değişti. Eğitimlerin yanı sıra eğitici bir oyun hazırladık” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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