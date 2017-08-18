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    Ayvalık’ta yangın sonrası yürek yakan görüntü

    İHA
    18 Ağustos 2017 - 07:07Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 07:10

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası’nda çıkan orman yangını sonrası ortaya çıkan görüntü yürekleri burktu.

    Hakkıbey Yarımadası’nda saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını kısa sürede poyraz rüzgarının da etkisiyle yayıldı. Yangını 2 amfibik uçak, 4 helikopter, 32 araröz ve 3 dozer müdahale etti.

    Ayvalık’ta yangın sonrası yürek yakan görüntüYangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Yangın sonrasında yeşil doğası ile birçok turisti bölgeye çeken Hakkıbey Yarımadasında 3 hektarlık çam ormanı küle döndü. Tabiat Parkında çıkan yangın sonrasında yeşil adeta siyaha boyandı.

    Ayvalık’ta yangın sonrası yürek yakan görüntü
    İtfaiye ekipleri bölgede akşam saatleri olmasına rağmen soğutma çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Tedbir amaçlı boşaltılan sitelere ise vatandaşlar dönmeye başladı.

    Ayvalık’ta yangın sonrası yürek yakan görüntü
    Ayvalık Belediye Başkan Vekili Gökay Bacan, “Hep birlikte müdahale ettik. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, Ayvalık Belediyesine ait iş makinaları, helikopterler ve uçaklar ile daha büyük bir facianın önüne geçildi ve engellendi. Yangın kontrol altında soğutma çalışması yapılıyor” dedi.

    Ayvalık’ta yangın sonrası yürek yakan görüntü
    Çıkış sebebinin daha tam tespit edilemediğini ifade eden Bacan, “Muhtemelen bir sigara izmaritinden şüpheleniliyor. Can ve mal kaybımız yok şu anda. Sadece ormanlık ve makilik alanlarımız yanmış durumda” dedi.

    Etiketler: Ayvalık , orman yangını , Şeytan sofrası , yangın
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