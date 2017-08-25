Ayvalık’ta ’yanan alanlar dozerlerle tahrip ediliyor’ iddiası

Ayvalık Kent Konseyi, TEMA Vakfı Ayvalık Temsilciliği, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği, Ayvalık Çevre Koruma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şubesi, Ayvalık Park Forum, Ayvalık Hayvan Hakları Derneği, Eğitim Sen ile birlikte pek çok sivil toplum kuruluşunun imzaladğı ortak açıklamada, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda, mutlak koruma alanında çıkan yangın sonrası ağaçlandırma adı altında başlatılan ve tahribat yaratan çalışmalara derhal son verilmesi istendi. 17 Ağustos 2017 tarihindeki yangında 20 hektarlık alanın tahrip olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Sabotaj ihtimali yadsınamayan soruşturmayı yürüten yetkililerle adli sürece ilişkin bilgi alışverişinde bulunduk. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile hem makamında hem de yangın alanında görüşerek, uzman görüşlerini paylaştık; mutlak koruma alanlarına ilişkin hem bilimsel hem de olması gereken bilinçli yönetim şeklini değerlendirme fırsatı bulduk. Sonuç olarak; yanan alan ’mutlak koruma’ zonunda yer almakta ve bu zonda plan kararlarına göre; ’Doğal yapıyı değiştirici hiç bir faaliyete izin verilmez’; ’Doğal bitki örtüsünü tahrip edici ve yaban hayatı tehdit edici faaliyetlere izin verilemez’ ibareleri çok açıktır. Bu plan kararlarına göre yangından sonra alanın olduğu gibi bırakılması gerekirken, şu anda yanan ağaçlar kesilmekte, toprak dozerlerle işlenmektedir. Bu faaliyetler sonucunda yangın sonrası yangından etkilenmeyen toprak altı mikroorganizmalar ve maki elemanı kalıntıları da tahrip edilmektedir."

’DOZERLERLE TÜRLERİN KÖK SİSTEMİ TAHRİP EDİLİYOR’

Yetkililer tarafından fidan dikim mevsiminde fıstık çamı ya da orijin bakımından farklı kızılçam gibi türlerle uygun mevsimde dikim yapılacağının söylenrdiği belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:

"Oysa alanda doğal olarak bulunan kızılçam tohumlarının yangın sonrası çimlenme yeteneğinin arttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dozerle ağaçlandırma çalışması için toprak işlemesi faaliyetleri sonrasında mutlak koruma alanındaki bu doğal fırsat kaçırılmaktadır! Dozer çalışmaları ile maki bitki topluluklarına ait ve sürgün verme yeteneğindeki birçok türün kök sistemi tahrip edilmektedir. Bu nedenle bu türlerin yeniden alanda canlanmaları geciktirilecektir. Yanan bölgenin rehabilitasyonu için gerekli olan bilimsel inceleme henüz yapılmadan ve müdahale planı oluşturulmadan, bölgeye dozerler sokularak sürüm başlatılmıştır. Hem bu alan için, hem de gelecekte ortaya çıkabilecek durumlarda kamuoyunu daha duyarlı, bilinçli ve tepkili olmaya çağırıyoruz."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

