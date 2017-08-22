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    Ayvalık yangını: Kimseye tahsis etmeyeceğiz

     İHA
    22 Ağustos 2017 - 22:51Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 22:51

    NİĞDE'de ziyaret ve toplu açılış törenlerine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ayvalık Cennet Koyu’nda meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Jandarma ve polisin yangınla ilgili araştırmalarının devam ettiğini belirten Eroğlu, Niğde Valiliği’ndeki basın toplantısında şunları söyledi: ''Ayvalık'ta meydana gelen yangında bir sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ama netleşmedi. Jandarmamız ve polisimiz bu olayı araştırıyor. Şeytan Sofrası ismi verilen bir yer ama biz ismini değiştireceğiz Cennet Sofrası ismini vereceğiz.

    Hemen toprak işlemine başlayın dedim. Birkaç sanatçı da tweet atmış 'Veysel Hoca buraya hemen ağaç dik, dikersen biz de geleceğiz' diye. Buyurun, toprak işlemi başladı, ekim veya kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla 1 yıl zarfında da biz orayı tamamen yeşil yaparız." 

    Etiketler: Ayvalık , orman yangını , gazetehaberleri
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