Ayvalık yangını: Kimseye tahsis etmeyeceğiz

Jandarma ve polisin yangınla ilgili araştırmalarının devam ettiğini belirten Eroğlu, Niğde Valiliği’ndeki basın toplantısında şunları söyledi: ''Ayvalık'ta meydana gelen yangında bir sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ama netleşmedi. Jandarmamız ve polisimiz bu olayı araştırıyor. Şeytan Sofrası ismi verilen bir yer ama biz ismini değiştireceğiz Cennet Sofrası ismini vereceğiz.



Hemen toprak işlemine başlayın dedim. Birkaç sanatçı da tweet atmış 'Veysel Hoca buraya hemen ağaç dik, dikersen biz de geleceğiz' diye. Buyurun, toprak işlemi başladı, ekim veya kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla 1 yıl zarfında da biz orayı tamamen yeşil yaparız."