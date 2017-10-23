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    Aytun Çıray kimdir, nerelidir?

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 16:30 | Son Güncelleme:

    Aytun Çıray, dahil olduğu Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından istifa ettiğini duyurdu. Aytun Çıray'ın istifasını duyurmasının ardından birçok vatandaş internet üzerinden araştırma gerçekleştirdi. Peki, CHP'den istifa eden Aytun Çıray kimdir, nerelidir? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler

    Aytun Çıray CHP'den istifa etmesinin ardından araştırılan isim oldu. Peki, Aytun Çıray kimdir nerelidir?

    AYTUN ÇIRAY KİMDİR?

    CHP internet sitesinde yer alan bilgilere göre Aytun Çıray 1 Ocak 1957’de İzmir Bayındır’da doğdu. Babasının adı Muharrem Remzi, annesinin adı Kıymet’tir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İç hastalıkları dalında uzmanlığını aldı. 1989’da Başhekimliğe ve 1993’de Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Başbakan Danışmanlığı görevinde bulundu. PETKİM, ERDEMİR ve İSDEMİR’in yönetimlerinde görev aldı. ERENCO şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Dünya Bankası 2. Sağlık Projesi İkraz Anlaşması Müzakerelerinde Türkiye adına başkanlık etti. Birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı. Yayınlanmış makaleleri ve 3 kitabı bulunmaktadır. Fransızca bilen Çıray, evli ve 2 çocuk babasıdır.

    Etiketler: aytun çıray nereli , aytun çıray kaç yaşında
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