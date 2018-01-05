Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Ayşenur Arslan'a 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası

    Ayşenur Arslan'a 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 18:38 | Son Güncelleme:

    Gazeteci Ayşenur Arslan’a, iki yıl önceki Medya Mahallesi programında Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

    Gazeteci Ayşenur Arslan, 2 yıl önce yayımlanan televizyon programı Medya Mahallesi’nde Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 11 ay 20 güne indirdiği hapis cezasını erteledi.

    Arslan, 14 Eylül 2015 tarihinde Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programında aynı gün Nokta dergisinin toplatılmasını eleştirmişti. Arslan’ın sözlerini Konya’da yaşayan bir kişi ihbar etti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Arslan, Ankara 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.

    Davada, Erdoğan “mağdur” sıfatıyla yer alıyordu.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: son dakika , haber , cumhurbaşkanı erdoğan , nokta dergisi , haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri