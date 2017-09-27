Ayşen Batıgün anne olmak için gün sayıyor

Hamileliğinde 32. Haftaya giren başarılı oyuncu, hamileliği sürecinde düzenli olarak pilates yaparak ve yüzerek form tutuyor.

Ayşen Batıgün, “Doğuma 8 hafta kaldı. Personal Trainer’ım Çalkan Algün’le haftada 4 gün pilates yapıyorum. Birebir ilgileniyor benimle, yememden içmeme. Pilates yapmak çok iyi geliyor. Bunun haricinde yüzmeye devam ediyorum. Çocukluğumdan beri yüzüyorum. Pilates sonrası yüzünce kendimi daha zinde hissediyorum. Pilates yapmayınca eller ve ayaklar şişiyor, kesinlikle spor yapmak gerekiyor” dedi.

Menajer Abdullah Bulut ile mutlu bir evlilik yaşadıklarını dile getiren Ayşen Batıgün, doğacak olan çocuklarına Aras adını vereceklerini söyledi.