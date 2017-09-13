Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesini gömdürmediler: Cenaze gömüldü tekrar çıkarıldı

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un Ankara’da vefat eden annesi Hatun Tuğluk’un cenazesi bir grubun müdahale etmesi sonucu gömülemedi.

Önceki akşam hayatını kaybeden Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk için dün ilk olarak Batıkent’te bir cemevinde tören yapıldı. Törene, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve bazı HDP’li milletvekilleri ile yakınları katıldı. Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk da özel izinle jandarma eşliğinde cenazeye katıldı. Cemevindeki törenin ardından cenaze defnedilmek üzere Gölbaşı İncek mezarlığına getirildi.

YÜZLERCE KİŞİ GELDİ

Burada cenazenin defin işlemleri sürerken dışarıdan gelen 9-10 kişilik bir grup cenazenin gömülmesini istemedi. Grubun tepkisinin ardından törene gelenler defin işlemine devam ederken, grubun haber vermesi üzerine araba, kamyon ve traktörlerle yüzlerce kişi mezarlığa geldi. Grup daha sonra cenaze törenine katılanlara saldırmak istedi. Grubun saldırısı sonrası polis ekipleri araya girerek olayların büyümesini engelledi. Grubun saldırısı sonucu törene gelenler de mezarlıkta mahsur kaldı. Grup da bu sırada, “Buradan çıkamazsınız, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz. Burası Ermeni mezarlığı değil” sloganları attı ve küfürler etmeye devam etti.

TOPRAK TEKRAR AÇILDI

Müdahalenin uzun süre devam etmesi üzerine de toprak açılarak cenaze mezardan çıkarıldı. Cenaze aracına konulan Tuğluk’un cenazesi mezarlıktan çıkarıldı. Cenaze aracı jandarma eşliğinde Tulumtaş Köyü yakınlarına getirildi.

BAKAN SOYLU DEVREYE GİRDİ

Yaşanan olayın ardından Parti Sözcüsü Osman Baydemir, İçişleri Bakanlığı ile temasa geçti. Baydemir ve Tuğluk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Soylu, cenazenin gömülebileğini, önlemlerin alındığını Baydemir ve Tuğluk’a iletti. Ancak aile kabul etmedi ve cenaze Cemevine götürüldü.

Gece saatlerine Cemevine getirilen cenazenin Alevi inancı gereği kefeni değiştirildi. HDP de olayın ardından Genel Merkez’de toplantı yaptı.

Ailenin cenazeyi sabah saatlerinde Tunceli’ye götüreceği öğrenildi. Cezaevinden özel izinle çıkan Tuğluk’un da geceyi jandarma eşliğinde evinde geçireceği kaydedildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ: ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara Valiliği de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Vefat eden eski Milletvekili Aysel Tuğluk’un annesi, merhume Hatun Tuğluk’un, İncek Mahallesi Mezarlığına defninde, 20-25 kişilik bir grubun sataşma girişimi meydana gelmiştir.

Güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederek gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bu grubu mezarlık alanının dışına çıkarmıştır. Bu olaydan sonra cenaze sahipleri merhume Hatun Tuğluk’un İncek Mahallesi Mezarlığına defninden vazgeçmişlerdir.

Bunun üzerine, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte derhal mezarlık alanına intikal edilmiş ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Mezarlık alanında bulunan Milletvekilleri ve merhumenin ailesi ve yakınları ile görüşülüp, cenazenin defni konusunda ailenin alacağı kararın, uygulanması için her türlü tedbirinin alınacağı hususu kendilerine ifade edilmiştir.

Ailesi ve yakınları bu konuyu değerlendirmek üzere, bir araya geldiler. Ailenin ve diğer yakınlarının vereceği karara göre defin işlemi yapılacaktır.

Valiliğimiz defin işlemleri dahil her türlü yardımı yapacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Ayrıca, mezarlık alanında definde gelişen sataşma olayı ile ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır.”

HDP'nin tutuklu milletvekillerinden Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un Gölbaşı mezarlığı'na bugün defnedilen cenazesi yapılan saldırının ardından mezardan çıkarıldı. Tuğluk'un cenazesi yeniden kefenlenmesi için Batıkent Cemevi'ne getirildi. - Fotoğraf: RIZA ÖZEL