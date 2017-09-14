Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırıya Hükümet'ten tepki: Lanetliyorum

Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

Öncelikle merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Olan hadiseyi kabul etmek mümkün değil. Dinimize, geleneklerimize uymayan bir davranış. Kabul etmemiz mümkün değil. 20-25 kişilik bir grup bu davranışı yapıyor. Polisimiz olay yerinden uzaklaştırıyor. Aile cenazeyi defnetmekten vazgeçiyor. Ailenin kararına saygı duyulacağı açıklaması yapıldı. Cenazenin mezarlıktan çıkarılması 20-25 kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir iş değildir. Bunları savunmak için söylemiyorum ama kamuoyunda sanki böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun yanlışlığını ifade etmek için özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ona böyle bir şey yapılması daha da büyük bir çirkinlik, saygısızlık olur. Büyük bir suç olur.

BÖYLE SAYGISIZCA DAVRANIŞLARDAN UZAK DURMAK LAZIM

Bizim inancımıza göre insanların ölümünden sonra defnedileceği yerlerde yapılması gereken işler bellidir, onun dışında yapılacak şeyler inancımızın da tasvip etmediği, doğru görmediği şeylerdir. Toplumumuzu gerecek, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek böylesi saygısız davranışlardan uzak durmak lazım. Bu tür davranışların kimseye bir faydası yok.

YARGI ÖNÜNDE YAPTIKLARININ HESABINI VERECEKLER

Aksine terör örgütlerini mutlu edecek, toplumu birbirine düşürmek isteyen çevrelerin arayıp da bulamadığı şeylerdir. Milletimizin her ferdinin uyanık olması ve bu kişilerin yapacakları şeylerin kuvveden fiile geçmeden engel olması gerekir. Bir kere daha bu saldırıyı kınıyor ve yapanları lanetliyorum. Bu çirkinliği yapan şahıslarla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Adli yargı önünde yaptıklarının hesabını vereceklerdir.



'KONGREYE KATILDI, RÖPORTAJ VERDİ'



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 'ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları' ile ilgili olarak, "Bu davayı görecek mahkemenin başkanı Richard Berman, 2014 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17/25 süreçlerindeki propagandalarına ve politikalarına destek vermek maksadıyla Türkiye'de düzenlenen uluslararası bir kongreye moderatör olarak katıldı. Orada Zaman gazetesine, örgütün yayın organına röportaj verdi ve FETÖ'nün argümanlarını kullanarak açıklamalar yaptı" dedi.



'SAÇMALAMAK DURUMUNDA KALIR'

Bozdağ, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türk hükümetinin açıklamalarını okumadan, aktarılan bilgiler üzerinden eğer değerlendirme yaparsa o zaman kendisini gülünç duruma düşürür, saçmalamak durumunda kalır ve öyle bir noktaya kendini getirir. Onun için bizim güzel bir atasözümüz var, kılavuzunu herkesin iyi seçmesi lazım. Yani kılavuzunuz karga olursa sıkıntıya düşersiniz. Onun için benim Sayın Sözcüye tavsiyem kılavuzunu doğru seçsin" diye konuştu.



SİHA TARTIŞMASI: 'BİLGİ ÇOK NET'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 'SİHA' tarışmasıyla ilgili olarak ise, "Bilgi çok net. SİHA'ların görüntüsü çok net. Uzun zamandır güvenlik güçleri tarafından takip ediliyorlar. Olayın olduğu gün de aynı kişiler, 4 kişi takip ediliyor. SİHA'lar bunları vuruyor. Bunlar silahlı, üzerlerinde silah da var. Diğer kişiler ise bunlarla irtibat içinde olan terör örgütü üyeleri, işbirlikçiler, onlara destek sağlayanlar. Hem silah var hem terör örgütünün elbiseleri var hem de onların terör örgütü üyesi olduğuna dair takipler, soruşturmalar var" açıklamasını yaptı.