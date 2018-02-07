Aysel Gürel 89. yaş gününde unutulmadı... Aysel Gürel kimdir, neden doodle oldu?

Google’ın renkli doodle ile doğum gününü kutladığı Aysel Gürel, Twitter başta olmak üzere sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Hem sanat ve edebiyat dünyası hem de sevenleri Aysel Gürel’in şarkılarını ve sözleri profil hesaplarından paylaşıyor. İşte o paylaşımlardan bazıları ve Aysel Gürel’in bilinmeyenleri!

Doğum günü olan 7 Şubat’ttan 10 gün sonra 17 Şubat 2008 tarihinde hayatını kaybeden Aysel Gürel, 1929 yılında Denizli'de doğdu. Bir dönem Trabzon’da yaşayan Aysel Gürel, hayatının ilk yıllarını doğayla iç içe geçirdi. İlk şiirini ise çok sevdiği kuzusu Mido'nun kesilmesi üzerine, Mido'ya yazdı. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitiren Aysel Gürel, 25 yaşındayken bir tiyatro oyunu sergilediği sırada gazeteci Vedat Akın ile tanıştı. İkinci çocuğuna hamileyken kocasından ayrıldı. İlk kızı Müjde Ar ve ikinci kızı Mehtap Ar ile küçük bir evde maddi sıkıntılar içinde uzun süre yaşadı. Yaşadığı zorluklara rağmen renkli kişiliğininde bir şey kaybetmen Aysel Gürel’in yıldızı özellikle Sezen Aksu - Onno Tunç ile efsane ekiplerini kurduktan sonra iyice parladı. Sezen Aksu’nun seslendirdiği "Ünzile" ve "Kardelen" ise Anadolu'nun küçük bir köyünde tanıştığı kız çocuklarına ithaf etti. . Ölümünden sonra Burcu Güneş, Yonca Lodi, Tarkan gibi sanatçılar Aysel Gürel'in yazdığı sözleri bestelemişlerdir. Yine Türk Pop'una bıraktığı en önemli eserleri 2013 yılında, ölümünden sonra Aysel'in isimli saygı albümünde daha önce şarkılarını seslendiren sanatçılar tarafından söylendi.



Mehtap Ar, Aysel Gürel'in vasiyetini şöyle sundu; “Annemin vasiyeti şuydu, tüm kadınlara söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir."

AYSEL GÜREL MESAJLARI

KAFA Dergisi‏@kafadergisi

“80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir.” #AyselGürel

Ayşegül Aldinç‏Onaylanmış hesap @AysegulAldinc

Kendine yakıştırdığı lakabıyla hem ‘deli’ hem ‘derin’di bi tanecik Aysel’imiz...Google onun doodle’ını yapmış, ne güzel olmuş.. Yokluğu, sevenleri ve müziğimiz için büyük eksiklik... Sevdi, sevildi, sevindirdi. Ruhu şâddır eminim... #AyselGürel

Esin Iris‏ @esiniris



"Tüm kadınlara söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir." vasiyet etmiş #AyselGürel... Senden feyzaldık şair kadın! <>

Betül Demir‏ @DemirBetul

İyi ki doğdun #AyselGürel @EmirhanCenngiz çaldı ben söyledim yanımdaydın tüm hatıralarımızla...

ilayda‏ @ilaydaaonurr

Deliliğin en güzel halini yaşayan dünyanın siyahlığına inat rengarenk olan kadın! İyi ki doğdun! #AyselGürel

Reyhan‏ @ryhn6_

"Dün geldim ama sen beni tanımadın onun için bugün buraya kendimi sana tanıtmaya geldim" diyerek dükkana kurulduğunda DELİ, hayat hikayesini anlatıp gittikten sonra DAHİ olduğuna inandığım muhteşem kadın. İyi ki doğdun #AyselGürel ,

Sevinç Eratalay‏Onaylanmış hesap @EratalaySevinc

Ben birey değilim. Ben kalabalık bir nesneyim. Ben tek başıma radyoyum, televizyonum, konserim, orkestrayım, her şeyim. Türkiye'nin ilk anarşist kızıyım ben. İlk çiçek kızıyım. İlk hippisiyim. Ben Amazon kadınıyım. Türkiye'de kadının bilinçaltıyım.#AyselGürel

Aslı Yıldırım‏ @asliyildirim87

"Sen sandığım şey belki benim yüreğimdi" dizelerinin sahibi muhteşem kadın... #AyselGürel



Tezgâh Dergi‏ @tezgahdergi

Sende “zincirlere sığmayan o deli sevdalardan Kızgın çöllerde rastlanmayan büyülü rüyalardan Kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan Yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var”