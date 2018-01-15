Ayşegül Yıldız kimdir kaç yaşındadır?

Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bodrum Lisesi'nde tamamlayan Yıldız, İmparator ve Fırat dizisinde rol almıştır. Aynı zamanda modellik de yapan Ayşegül Yıldız, bazı kanallarda sunuculuk görevini de üstlenmiştir.
Ayşegül Yıldız Bodrum’da liseye giderken, İbrahim Tatlıses'in Fırat dizisinin çekimlerini gördü ve sokakta izlemeye başladı. Bu sırada onu görüp beğenen İbrahim Tatlıses, asistanını yollayarak dizide oynamasını teklif etti. Böylelikle Ayşegül Yıldıza da, Fırat dizisinin Bodrum’da çekilen beş bölümünde rol alarak oyunculuğa adım attı. Bodrum'da liseyi bitirince ailesiyle Bursa’ya döndü. Bursa’da yerel kanallarda sunuculuk yapıyordu. Diziden 7 ay sonra İbrahim Tatlıses'in Bursa konserinde yanına gitti. İbrahim Tatlıses ona, “Sen neredesin, ne telefonun ne adresin var, arayıp sormadın” diye sitem etti. Çektiği İmparator dizisi için İstanbul’a davet etti. Ayşegül ailesinin izniyle İstanbul’a geldi. Bundan sonra İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız'ı destekledi. Klibin ardından kendi oynadığı bir halı reklamında da ona rol verdi. Yıldız peş peşe tanıtımlara ve açılışlara giderek magazin basınında sık sık boy göstermeye başladı.
Ayşegül Yıldız, 2002 yılında İstanbul'da düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı. Finale kaldı ve burada dördüncü olduktan kısa süre sonra mankenliği bıraktı. İbrahim Tatlıses'in desteğiyle İngilizce kursuna gitti. İbrahim Tatlıses'e ait televizyon kanalında sunuculuk yaptı. İbrahim Tatlıses'in müzik şirketi İdobay'da çalıştı ve kısa süre sonra Tatlıses bünyesinde kurulan menajerlik ve organizasyon işi yapan Ses Ajans’ta yöneticilik yaptı. İbrahim Tatlıses'in "Mavişim" adlı şarkıyı, Ayşegül Yıldız’dan ilham alarak yaptığını ve ona armağan ettiğini, Ayşegül Yıldız 2002 yılında Şamdan Dergisi'ne açıkladı.
Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses 2011 ve 2013 yılları arasında evli kalmıştır.
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