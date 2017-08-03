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    Ayşe temiz çıktı

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    03 Ağustos 2017 - 23:27Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 23:30

    Antakya'da yüksek ateşle kaldırıldıkları hastanede aynı gün peş peşe hayatını kaybeden Suriyeli iki kardeşin ablaları 5 yaşındaki Ayşe Rahmun’un tetkiklerinde bulaşıcı hastalığa rastlanmadı.

    Hatay Sağlık Müdürlüğü yetkilileri önceki gün, çocuklarına daha iyi bir gelecek kurabilme hayaliyle 4 yıl önce Suriye’deki savaştan kaçıp, Antakya’ya yerleşen Rahmun Ailesi’nin evinde giderek, koşulları yerinde inceledi. Halk Sağlığı uzmanları, küçük Ayşe’yi hastaneye götürüp tetkik yaptırdı. Ayşe’de hastalığa ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak, koruyucu amaçlı 2 günlük ilaç tedavisi uygulandı. Her gün anne ve babasıyla kardeşleri Halit ve Abdurrahman’ın mezarına giden Ayşe, mezarın üzerine dikilen çiçekleri suladı. 2 çocuğunun ölümünde doktorların ihmali olduğunu ve zamanında müdahale edilemediğini öne süren baba Muhammet Rahmun, çocuklarının ölüm nedenini öğrenebilmek için şikâyetçi olup, otopsi yapılmasını isteyeceğini belirtti. Rahmun, “Ancak bunu yapmadan önce hocalara danışıp, mezarlarının açılmasının günah olup olmadığını soracağım” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , antakya , hatay
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